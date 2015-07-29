Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренер «Штурма»: «Я уверен в победе над «Рубином»

    Главный тренер «Штурма» Франко Фода поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Рубина» в рамках квалификации Лиги Европы.

    "У нас было много времени для подготовки. Казань – хорошая команда с хорошими игроками. Но наши игроки «голодные», динамичные в прекрасной форме. Уверен, что будет прекрасная игра, и на 100 процентов уверен в победе", - сказал Фода.

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.07.2015 18:20
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 05:52

      Знаю, что Бекиевич зубами скрепит от таких наглых намерений...не его время.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 29 июля 2015, 23:05

      Треси "губой" Франко!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      DonnyDarko 29 июля 2015, 22:26

      вперёд Штурмовики,верю в победу

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +865

      ROIS 29 июля 2015, 22:08

      Рубин теперь тем более обязан порвать их.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 29 июля 2015, 21:30

      сыктымфода

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +712

      RIR68 29 июля 2015, 20:30

      в данный момент русские расступятся и пропустят татар крушить Европу.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +712

      RIR68 > Бугимен 29 июля 2015, 21:12

      а при чём тут Штурм? речь о том, что сегодня татаро-монгольскому нашествию русские - только поддержка.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 29 июля 2015, 20:28

      "Рубин" и "Краснодар"– хорошие команды с хорошими игроками.Удачи порвите этих хвостунов!!!!!!!!!!!!!!
      ▒▒КРАСНОДАР ▒▒▒▒▒▒
      ▒╔════╗╔══╗▒╔══╗▒
      ▒║╔╗╔╗║╚╗╔╝▒╚╗╔╝▒
      ▒╚╝║║╚╝▒║╚═╗▒║║▒▒
      ▒▒╔╝╚╗▒▒║╔╗║▒║║▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
      ▒▒╚══╝▒▒║╚╝║╔╝╚╗▒▒▒▒▒▒╔═══╗▒
      ▒╔══╗▒▒▒╚══╝╚══╝▒▒▒▒▒▒╚╗╔╗║▒
      ▒║╔╗║╔══╗╔══╗▒▒▒╔═════╗║║║║▒▒
      ▒║║╚╝╚╗╔╝╚╗╔╝▒▒▒╚╗╔══╗║║╚╝╚╗▒
      ▒║╚═╗▒║║▒▒║║╔═══╗║║╔╗╚╝║╔═╗║▒
      ▒╚═╗║▒║║▒▒║║╚╗╔╗║║╚╝║▒╔╝╚╗║║▒
      ▒╔╗║║▒║║▒▒║║▒║╚╝║║╔╗║▒╚══╝║║▒▒
      ▒║╚╝║▒║╚══╝║▒║╔═╝║║╚╝╔╗▒▒╔╝╚╗▒
      ▒╚══╝▒╚════╝╔╝╚╗╔╝╚══╝║▒▒╚══╝▒
      ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒╚══╝╚═════╝▒▒▒▒▒▒▒
      ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > REDAT 29 июля 2015, 22:02

      Прикольно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1369

      makkie 29 июля 2015, 20:04

      Первый раз вижу такого самоуверенного тренера. Даже коучи грандов не позволяют себе таких высказываний.. а тут всего то скромный Штурм)

      Рубину удачи и победы! Не подведите.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +89

      Болельщик 123-777 29 июля 2015, 19:51

      Всем привет !!!!! Давайте вместе просто будем болеть за наши клубы в лиги чемпионов и лиги Европы !!!!! Всем нашим клубам удачи и побольше побед !!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 29 июля 2015, 19:07

      Рубин выглядит неважно на старте сезона, но пожелаем им удачи и будем болеть за Казань.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11