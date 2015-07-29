Тренер «Штурма»: «Я уверен в победе над «Рубином»

Главный тренер «Штурма» Франко Фода поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Рубина» в рамках квалификации Лиги Европы.



"У нас было много времени для подготовки. Казань – хорошая команда с хорошими игроками. Но наши игроки «голодные», динамичные в прекрасной форме. Уверен, что будет прекрасная игра, и на 100 процентов уверен в победе", - сказал Фода.



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