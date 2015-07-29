«Арсенал» приобрел талантливого форварда «Аякса»

16-летний нападающий Дониелл Мален перешел из «Аякса» в «Арсенал». Трансферу активно поспособствовал агент юного футболиста Мино Райола.



«Дониелл – большой талант, очень жаль, что он уходит из «Аякса». Мы сделали Малену отличное предложение, представили план. Но игрок сделал свой выбор», – рассказал Вим Йонк, отвечающий в амстердамском клубе за развитие молодых футболистов.



"Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

