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    «Арсенал» приобрел талантливого форварда «Аякса»

    16-летний нападающий Дониелл Мален перешел из «Аякса» в «Арсенал». Трансферу активно поспособствовал агент юного футболиста Мино Райола.

    «Дониелл – большой талант, очень жаль, что он уходит из «Аякса». Мы сделали Малену отличное предложение, представили план. Но игрок сделал свой выбор», – рассказал Вим Йонк, отвечающий в амстердамском клубе за развитие молодых футболистов.

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    Источник: ФК «Аякс»

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    29.07.2015 17:44
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +12

      arsi88 31 июля 2015, 14:18

      Ну теперь все просто, арсен умеет таланты раскрывать... Ждем новую звезду, надеюсь)))

      0
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 31 июля 2015, 11:44

      У Арсена всегда была чуйка на молодых талантов)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      juventus186 30 июля 2015, 09:27

      Норм

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 05:49

      Аякс как всегда штампует...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 22:04

      Этот Райола везде

      1
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      Рейтинг: +10

      Multitab 29 июля 2015, 20:04

      Зивкович сильнее будет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      goonerFun 29 июля 2015, 19:48

      Отличный топ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 29 июля 2015, 18:33

      Венгер уже устал пытатся купить ТОП форварда, вот и купил этого футболиста

      0
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      Рейтинг: +98

      VerSaR 29 июля 2015, 18:11

      Может и заиграть, посмотрим, что получится из этого трансфера.

      0
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      Рейтинг: +11

      Zenit34 29 июля 2015, 18:05

      Арсен умеет делать из молодёжи звёзд. Посмотрим...

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