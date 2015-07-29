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    Хомуха: «Трое ребят из юношеской сборной могут выступить на ЧМ-2018»

    Главный тренер юношеской сборной России до 19 лет Дмитрий Хомуха выразил мнение, что сразу трое футболистов его команды могут принять участие в чемпионате мира 2018 года в составе сборной России.

    «Трое ребят могут претендовать на выступление в сборной России в 2018 году. Глупо отрицать, что один из них Антон Митрюшкин. Наш второй вратарь, Максим Рудаков из “Зенита”, тоже очень талантлив. Уверен, через год-два все будут говорить именно о нём, как о самом перспективном голкипере России», - рассказал Хомуха.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    29.07.2015 17:20
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 05:47

      Полевые игроки нужны, особенно в защите.

      0
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      Рейтинг: +34

      KARE 29 июля 2015, 19:16

      Из зенита-не надо-наелись !!!

      0
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      Рейтинг: +40

      Gaverx 29 июля 2015, 19:15

      Главный тренер юношеской сборной России (U-19) Дмитрий Хомуха: Что для Виллаша-Боаша сборная России? Ничто

      По поводу Виллаш-Боаша не готов ничего говорить. Напрямую столкнулся с ситуацией, в которой проявилось его полное непонимание текущих процессов.

      У него свои задачи и амбиции, никак с интересами российского футбола не пересекающиеся. А ребятам, если их отдадут в аренду, советую подтверждать свой уровень в командах другого класса.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      Diviasil 29 июля 2015, 19:09

      Ну как обычно,самые талантливые у нас вратари.А в поле кто бегать будет?

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 18:12

      да-да
      а остальные будут из старой обоймы

      0
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      Рейтинг: +649

      Sanches65 29 июля 2015, 17:50

      И где интересно будет играть в ближайшие год два Рудаков что бы о нем заговорить как о самом перспективном...неужели в зените.

      0
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      Рейтинг: +146

      cska1948 29 июля 2015, 17:49

      Для начала пускай эта перспективная молодёжь в РФПЛ закрепится, а уж потом о первой сборной поговорим. Сколько их, "поддающим надеждам", уже было...

      0
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      Рейтинг: -22

      qasi35 29 июля 2015, 17:48

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

      -2
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 29 июля 2015, 17:41

      могут,а могут и не сыграть,потому что ещё три года есть,что бы найти обновлённый состав сборной,где будут к примеру ткачук,цалагов,чочиев,божин и другие перспективные и достойные.

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 29 июля 2015, 17:37

      а как же рикорд окинфеева

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