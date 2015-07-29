Хомуха: «Трое ребят из юношеской сборной могут выступить на ЧМ-2018»

Главный тренер юношеской сборной России до 19 лет Дмитрий Хомуха выразил мнение, что сразу трое футболистов его команды могут принять участие в чемпионате мира 2018 года в составе сборной России.



«Трое ребят могут претендовать на выступление в сборной России в 2018 году. Глупо отрицать, что один из них Антон Митрюшкин. Наш второй вратарь, Максим Рудаков из “Зенита”, тоже очень талантлив. Уверен, через год-два все будут говорить именно о нём, как о самом перспективном голкипере России», - рассказал Хомуха.



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