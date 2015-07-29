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    Казанский «Рубин» определился с заявкой на Лигу Европы

    Казанский «Рубин» заявил 23 игрока на матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

    Вратари: Сергей Рыжиков, Алиреза Хагиги, Тимур Акмурзин, Юрий Нестеренко.

    Защитники: Олег Кузьмин, Маурисио Лемос, Соломон Кверквелия, Гильермо Котуньо, Егор Сорокин, Эльмир Набиуллин.

    Полузащитники: Максим Батов, Карлос Эдуардо, Динияр Билялетдинов, Сергей Кисляк, Магомед Оздоев, Гёкдениз Карадениз, Благой Георгиев, Руслан Камболов, Альберт Шарипов.

    Нападающие: Игорь Портнягин, Владимир Дядюн, Камиль Муллин, Максим Канунников.

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    Источник: ФК «Рубин»

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    29.07.2015 16:45
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 05:42

      Мало осталось игроков от состава периода КББ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +29

      Верг 29 июля 2015, 20:03

      они имели ввиду только 2 матча со штурмом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +89

      Болельщик 123-777 29 июля 2015, 19:48

      Уважаемые болельщики !!!!! Объясните мне пожалуйста это почему Краснодар играет стыковой матч ? Если мы на чистом третьем месте закончили чемпионат . Спасибо заранее !!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +12

      Leha95 > Болельщик 123-777 29 июля 2015, 21:48

      победитель кубка попадает на прямую, а остальные играют стыки

      0
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      Рейтинг: +89

      Болельщик 123-777 > Leha95 29 июля 2015, 22:36

      Спасибо !!!! Теперь понятно

      0
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      Рейтинг: +19

      злой зануда 29 июля 2015, 19:43

      Рановато вам еще дальше этого розыгрыша.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 19:19

      в добрый час!

      0
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      Рейтинг: +10

      gehinec 29 июля 2015, 19:05

      Маладцы надеюсь на победную серию

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      Рейтинг: +32

      Barmaley041 29 июля 2015, 18:42

      состав на 3

      0
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      Рейтинг: +12

      АРТЕМ ЦСКА №1 29 июля 2015, 18:20

      Казанцы выиграют!Молодежь покажет себя!!!)

      0
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 29 июля 2015, 18:08

      Рубин вообще в этом сезоне не должен был быть в еврокубках.

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 29 июля 2015, 17:49

      ДА уж,не так уж и радостно.состав так себе

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