Луис: «Симеоне и Моуринью объединяет бешеное желание побеждать»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис поделился впечатлениями о работе с тренером "Челси" Жозе Моуринью и наставником "Атлетико" Диего Симеоне.



"Атлетико» – мой дом, и я провел здесь свои лучшие годы. Хочу, чтобы мои дети смотрели, как я играю за «Атлетико». Диего Симеоне и Жозе Моуринью совсем разные во всем, но их объединяет бешеное желание побеждать. Во всем остальном они разные", - рассказал Луис.



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