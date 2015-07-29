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    Луис: «Симеоне и Моуринью объединяет бешеное желание побеждать»

    Защитник «Атлетико» Филипе Луис поделился впечатлениями о работе с тренером "Челси" Жозе Моуринью и наставником "Атлетико" Диего Симеоне.

    "Атлетико» – мой дом, и я провел здесь свои лучшие годы. Хочу, чтобы мои дети смотрели, как я играю за «Атлетико». Диего Симеоне и Жозе Моуринью совсем разные во всем, но их объединяет бешеное желание побеждать. Во всем остальном они разные", - рассказал Луис.

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    Источник: Football Espana

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    29.07.2015 16:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 05:40

      Оба сильные матерые мотиваторы...

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 22:18

      Бешеные ребята

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 17:58

      убедительно

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      Рейтинг: -22

      qasi35 29 июля 2015, 17:50

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

      0
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      Рейтинг: +10

      Don Drakon 29 июля 2015, 17:05

      Два самых харизматичных топ тренера

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 29 июля 2015, 16:48

      Не понятно зачем его брали если Аспилькуета старичка Коула вытеснил даже. Нужно кого то молодого кто на лавке будет сидеть много брать на его место.

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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 29 июля 2015, 16:45

      Удачи тебе, Филенька

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