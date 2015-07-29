ФБР готово помочь обеспечить безопасность на ЧМ-2018

Федеральное бюро расследований США готово помочь российским спецслужбам обеспечить безопасность во время чемпионата мира по футболу в России, заявил журналистам атташе по правовым вопросам ФБР при посольстве США в России Кит Бетке.



"У ФБР наработаны давние традиции взаимодействия по противодействию терроризму по линии ФСБ России и других профильных структур. Мы получили наслаждение от взаимодействия с российскими коллегами в период подготовки и проведения Олимпиады в Сочи», - рассказал Бетке.



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