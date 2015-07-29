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    ФБР готово помочь обеспечить безопасность на ЧМ-2018

    Федеральное бюро расследований США готово помочь российским спецслужбам обеспечить безопасность во время чемпионата мира по футболу в России, заявил журналистам атташе по правовым вопросам ФБР при посольстве США в России Кит Бетке.

    "У ФБР наработаны давние традиции взаимодействия по противодействию терроризму по линии ФСБ России и других профильных структур. Мы получили наслаждение от взаимодействия с российскими коллегами в период подготовки и проведения Олимпиады в Сочи», - рассказал Бетке.

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    Источник: Р-Спорт

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    29.07.2015 15:45
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    Комментарии74
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      Рейтинг: +95

      ВАЙПЕР 30 июля 2015, 18:22

      и без них вполне можно справится, никчёмной европе пускай предлогают свои услуги

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 05:32

      Запретная зона...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Zloi iron 29 июля 2015, 21:58

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      0
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      Рейтинг: +101

      Hako-Ly 29 июля 2015, 21:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Внимание! Под этой новостью присутствует поток праведного гнева пропутинских зомби. А я вот жду Дану Скалли, вдруг поможет с проведением ЧМ:3

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      ingars06 29 июля 2015, 21:44

      Вообще предлагаю не пустить их на ЧМ

      0
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      Рейтинг: +25

      wodota 29 июля 2015, 21:09

      Снизу:
      Что за беспредел?!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +164

      spartak11 29 июля 2015, 20:27

      Я смотрю америкосы уже смирились,что хрен у них получится чм отобрать!

      2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 19:56

      ФСБ против

      0
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      Рейтинг: +171

      maxim81413 29 июля 2015, 19:18

      пендосы как всегда не доверяют

      -1
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      Рейтинг: +18

      Diviasil 29 июля 2015, 19:11

      ПНХ амеры,без вас обойдемся

      1
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