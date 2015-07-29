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    Руни: «Для «МЮ» наступает интересное время»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о новичках, пришедших в команду нынешним летом.

    «К нам пришли качественные игроки, и нам кажется, что они придадут команде дополнительный импульс. Мне кажется, у нас сейчас такой состав, с которым мы вправе надеяться на успех в новом сезоне. Думаю, для команды наступает интересное время", - приводит слова Руни клубное телевидение «МЮ».

    Напомним, "Манчестер" приобрел сразу пять футболистов: Депая, Швайнштайгера, Шнайдерлина, Дармиана и Ромеро.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    29.07.2015 15:34
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 05:31

      МЮ совершил хорошие трансферы, а их результаты скоро увидим.

      0
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      Рейтинг: +8

      Ronaldo1992 29 июля 2015, 21:45

      Блин что за сайт такой вы придумали Соккер был самым лучшим заходил на новости а там сразу инет сдохнит исправте Плииииз

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 20:23

      Есть такое дело

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 29 июля 2015, 19:14

      Для МЮ интересное время наступило сразу после ухода Фергюсона. "Интересное", в плане того, сможет ли Ван Гаал в уделенное для него время выиграть Титул.

      2
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      Рейтинг: -22

      qasi35 29 июля 2015, 17:53

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 17:42

      Всех порвёт! если сам не порвётся...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      feel_this_sheet 29 июля 2015, 16:48

      ван гал по традиции построит заново команду и вылетит нафиг на улицу. а потом придет какой нить тренеришка и начнет кубки и чемпы брать.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Van Vanovich > feel_this_sheet 30 июля 2015, 11:09

      Наверное ты про Хайнкеса))

      0
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      Рейтинг: +11

      Becusya 29 июля 2015, 16:46

      Верните соккер

      1
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      Рейтинг: +16

      manunited10 29 июля 2015, 16:36

      По любому оборону нужно усилит. ..

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      Рейтинг: +8

      DesperaDoDosya 29 июля 2015, 16:31

      эх в этом сезоне все равно ничего вам не светит если тока не кубок Англии

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      Рейтинг: +11

      the Lord > DesperaDoDosya 29 июля 2015, 19:22

      Ну если это ты говоришь, то видимо "тока" Кубок возьмут.

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