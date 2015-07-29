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    М’Вила подтвердил факты вымогательства у легионеров в «Динамо»

    Французский полузащитник Янн М’Вила подтвердил факт того, что начальник службы безопасности "Динамо" Павел Коновалов требовал с него 10 тысяч долларов за квартиру, которую ему временно снимает клуб. Напомним, у самого Янна еще даже нет действующего контракта с "Динамо".

    — Ян, это правда, что вы не получали зарплату в «Динамо», но при этом с вас требовали деньги?

    — Да, это правда!

    — В связи с этим нет желания побыстрее отсюда уехать?

    — Я настолько шокирован случившимся, что пока даже не способен на эту тему думать.

    Напомним, что начальник службы безопасности требовал у французского футболиста 10 тысяч долларов, а затем избил переводчика Игоря Царуша, который, по мнению сотрудника клуба, плохо переводил Янну требуемую информацию.

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    Источник: Life

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    29.07.2015 15:16
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +13

      professor litva 30 июля 2015, 07:18

      Какой молодец!

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      Рейтинг: +16

      ПинКот 30 июля 2015, 06:03

      Прошу прощения, закладки перепутал.

      0
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      Рейтинг: +16

      ПинКот 30 июля 2015, 06:01

      Когда Нобоа уходил из Рубина,КББ ему сказал" если что двери всегда открыты,ты мне как сын!" Вот и вернулся блудный сын.Надеюсь оправдает надежды ростовчан.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 05:29

      Безопасность требует жертв...

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      Рейтинг: +18

      Виктор1983 30 июля 2015, 00:33

      Хрень полнейшая.чё то эта обезьяна не договаривает

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 22:21

      Это Россия, сынок!

      1
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 29 июля 2015, 21:29

      бред какой то ,так всё просто!

      0
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      Рейтинг: +54

      2 ЗЛОДЕЯ 29 июля 2015, 21:01

      Чего-то я пока не понял. Видно текст лучше стало. Аватарки - в ноль ушли, тока я собрался зашедеврить. Ну да ладно. А про бабло-тема вечная. Как и про NеГрОв. А то, что убрали чей коммент- и так понятна рука мастера, штоб он долго жил...Ну, это посвящённым. Короче- безопасность превыше всего! Кто спорить будет..??

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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 29 июля 2015, 20:21

      Берёт пример с ЯЯ Туре.

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      Рейтинг: +20

      DaleDK 29 июля 2015, 19:40

      Ближайшие 2-3 года придется расхлебывать последствия "суперменеджмента" Аджоева ((((

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