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    Бегович: «Хочу проверить себя в противостоянии с Куртуа»

    Новичок «Челси» Асмир Бегович рассказал о своем решении перейти в лондонский клуб из «Сток Сити».

    «Хочу проверить себя в противостоянии с Тибо Куртуа. Он один из лучших вратарей мира, но я верю в свои силы. Хочу как можно чаще выходить на поле. Я посчитал, что готов проверить себя в противостоянии с лучшими, и именно для этого я сюда приехал", - рассказал Бегович.

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    Источник: Goal.com

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    29.07.2015 15:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 05:28

      Брали его в запас, шансы есть, но малые...

      0
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      Рейтинг: -22

      qasi35 29 июля 2015, 17:54

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

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      Рейтинг: +10

      aseke23 29 июля 2015, 17:31

      Курт сильнее

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      Рейтинг: +8

      DesperaDoDosya 29 июля 2015, 16:32

      не судьба тока Куртуа по уровню лучше

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 29 июля 2015, 15:53

      Если у Моура есть мозги он даст игровую практику и одному и другому.

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