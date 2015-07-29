Бегович: «Хочу проверить себя в противостоянии с Куртуа»

Новичок «Челси» Асмир Бегович рассказал о своем решении перейти в лондонский клуб из «Сток Сити».



«Хочу проверить себя в противостоянии с Тибо Куртуа. Он один из лучших вратарей мира, но я верю в свои силы. Хочу как можно чаще выходить на поле. Я посчитал, что готов проверить себя в противостоянии с лучшими, и именно для этого я сюда приехал", - рассказал Бегович.



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