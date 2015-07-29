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    «Фенербахче» обжалует результат матча с «Шахтером»

    Руководство турецкого Фенербахче обратилось в УЕФА с жалобой на то, что во вчерашнем матче на поле вышел полузащитник Фред. Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0.

    Ранее появилась информация о положительной допинг-пробе футболиста еще со времен июньских выступлений на Кубке Америки. Этой ситуацией воспользовались в стане "Фенербахче", подав апелляцию на результат игры.

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    Источник: Football

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    29.07.2015 14:44
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 05:24

      Лучшего способа пройти кротов не нашлось...

      0
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 29 июля 2015, 20:35

      та бесполезно, пошлют подальше.

      0
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      Рейтинг: +106

      vitya valdes 29 июля 2015, 18:25

      гнильцой попахивает, не улавливаете?))) понимают турки,что шансов пройти Шахту нету, вот и копаются там, где ничего нет. Во-первых, Мирча уже сказал, что офф документов, запрещающих Фреду играть в клуб не поступало. во-вторых, это было в сборной, все вопросы и выяснения туда!клуб причем здесь... Нужно провести расследование, не все так быстро

      0
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      Рейтинг: -6

      gооdbуegооdbоу 29 июля 2015, 16:20

      Ведут себя как ЦСКА

      -2
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 29 июля 2015, 15:52

      Разве когда либо в ЛЧ отменяли уже готовый результат игры? Тупое решение Фенербахче. Фенербахче толком и моментов не создали, вот и хотят ухватится последний шанс.

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт > dimagas1 29 июля 2015, 18:35

      ты урина за днр топишь уаха

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > серИт 29 июля 2015, 20:30

      Что такое днр?

      0
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 29 июля 2015, 15:38

      мрази турецкие. по честному обыграть не вышло вот и начали бурагоз. Шахта должна выносить этот недоклуб

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -100

      серИт 29 июля 2015, 15:18

      ухать неграм это норма

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      жермон 29 июля 2015, 15:16

      3-0 закатать шахтеру,пусть хохлы поскулят по этому поводу!!!!

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > жермон 29 июля 2015, 15:52

      Пока только ты скулишь))))

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      Рейтинг: +853

      джон базелон > dimagas1 29 июля 2015, 16:21

      скулит вся недоукраина с ее однополыми браками и недочеловеками,наши деды еще эту землю кровь проливали,а сейчас там свастика,типо гейропа и продажные руководители!

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > джон базелон 29 июля 2015, 16:26

      Ты там когда был и где такое видел? Если не был ,гуляй лесом зомбовата!

      -1
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 29 июля 2015, 15:00

      Все методы хороши.

      0
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      Рейтинг: +136

      Бромгексин 29 июля 2015, 14:56

      Гнилье турецкое... Боятся Шахтер вот и ищут как бы выйграть обходными путями

      -3
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