«Фенербахче» обжалует результат матча с «Шахтером»

Руководство турецкого Фенербахче обратилось в УЕФА с жалобой на то, что во вчерашнем матче на поле вышел полузащитник Фред. Напомним, встреча завершилась со счетом 0:0.



Ранее появилась информация о положительной допинг-пробе футболиста еще со времен июньских выступлений на Кубке Америки. Этой ситуацией воспользовались в стане "Фенербахче", подав апелляцию на результат игры.



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