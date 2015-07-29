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    Платини выставит свою кандидатуру на пост президента ФИФА

    Президент УЕФА Мишель Платини объявил, что выставит свою кандидатуру на пост президента ФИФА. Напомним, кандидаты должны подать заявку до 26 октября 2015 года.

    "Я принял глубоко личное и очень обдуманное решение, тщательно взвесив и будущее футбола, и свое собственное будущее. Бывают моменты, когда нужно брать свою судьбу в собственные руки. Я переживаю один из таких периодов - переломный этап в моей жизни и в череде тех событий, что определяют будущее ФИФА», - цитирует Платини официальный сайт УЕФА.

    Выборы пройдут на Внеочередном Конгрессе ФИФА в Цюрихе 26 февраля 2016 года.

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    Источник: УЕФА

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    29.07.2015 14:34
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +283

      nahan 30 июля 2015, 05:21

      Пусть выставляет.

      0
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      Рейтинг: +18

      Krsavec 29 июля 2015, 19:18

      ЙОЗЕФ БЛАТТЕР - ЛУЧШИЙ FIFA ПРЕЗИДЕНТ FOREVER!!!
      СПАСИБО!!!
      AMI,GO HOME!!!

      2
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      Рейтинг: +32

      Barmaley041 29 июля 2015, 18:43

      Хм...Даже незнаю...

      0
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      Рейтинг: +36

      Izumik 29 июля 2015, 18:16

      'Глубоко личное и обдуманное,тщательно взвесив его(Платини) будущее в целом и футбола(соккера) в частности' принимали другие...комедию тут ломает.Понятно,что Мишель будущий футбольный кардинал...а то выборы-выборы,кандидаты-пидарги...

      3
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      Рейтинг: +27

      Kalibriya > Izumik 29 июля 2015, 18:22

      Конечно же США с Англией 100% гарант нужен чтоб у себя потом мундиали проводить...

      3
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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 18:10

      у кого-то было другое мнение?

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 18:00

      Мутко не будет баллотироваться?

      -1
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      Рейтинг: -22

      qasi35 29 июля 2015, 17:47

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

      -3
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 29 июля 2015, 16:56

      РАЗ ПОШЛА ТАКАЯ ПЬНКА , ТО МИШЕЛЮ ПОРА И НА ВСЕ ПОСТЫ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКИХ ТОЖЕ ВЫДВИНУТЬСЯ- ВЕЗДЕ РУЛИТЬ СРАЗУ!!толку будет больше , он ведь МАСТЕР.только вот не первый год пытаюсь понять, А ЧТО ОН СДЕЛАЛ ДЛЯ УЕФА ВООБЩЕ???

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      Рейтинг: +8

      DesperaDoDosya 29 июля 2015, 16:29

      увидим что дальше будет

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 29 июля 2015, 15:10

      Эгей,гардемарины,мля!!!!

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