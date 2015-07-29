Платини выставит свою кандидатуру на пост президента ФИФА

Президент УЕФА Мишель Платини объявил, что выставит свою кандидатуру на пост президента ФИФА. Напомним, кандидаты должны подать заявку до 26 октября 2015 года.



"Я принял глубоко личное и очень обдуманное решение, тщательно взвесив и будущее футбола, и свое собственное будущее. Бывают моменты, когда нужно брать свою судьбу в собственные руки. Я переживаю один из таких периодов - переломный этап в моей жизни и в череде тех событий, что определяют будущее ФИФА», - цитирует Платини официальный сайт УЕФА.



Выборы пройдут на Внеочередном Конгрессе ФИФА в Цюрихе 26 февраля 2016 года.



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