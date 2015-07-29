Видаль: «Лучше тренироваться с «Барселоной», чем играть в аренде»

Новичок «Барселоны» Алейш Видаль отметил, что его не тяготит мысль о том, что до 1 января 2016 года он вынужден будет следить за матчами команды с трибуны. Напомним, к "Барселоне" были применены санкции ФИФА.



«Меня не беспокоит то, что не буду играть до января. Считаю, что лучше тренироваться в «Барселоне» со своими одноклубниками, чем играть в аренде в другой команде. Мне есть над чем поработать, а в окружении моих теперешних партнёров по команде сделать это будет легче», - сказал Видаль.



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