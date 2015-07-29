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    Видаль: «Лучше тренироваться с «Барселоной», чем играть в аренде»

    Новичок «Барселоны» Алейш Видаль отметил, что его не тяготит мысль о том, что до 1 января 2016 года он вынужден будет следить за матчами команды с трибуны. Напомним, к "Барселоне" были применены санкции ФИФА.

    «Меня не беспокоит то, что не буду играть до января. Считаю, что лучше тренироваться в «Барселоне» со своими одноклубниками, чем играть в аренде в другой команде. Мне есть над чем поработать, а в окружении моих теперешних партнёров по команде сделать это будет легче», - сказал Видаль.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    29.07.2015 14:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +746

      Челси 23 29 июля 2015, 19:24

      лучше карьеру завершил бы,чем в этой блюварне играть!

      0
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      Рейтинг: +25

      wodota > Челси 23 29 июля 2015, 20:51

      Ты сама та карьеру завершила,деточка?

      0
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      Рейтинг: +34

      KARE 29 июля 2015, 19:19

      Лучше отдать что-нибудь в аренду, и сидеть плевать в потолок !!!

      0
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 29 июля 2015, 18:26

      Красавчик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -22

      qasi35 29 июля 2015, 17:55

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 17:38

      возможны варианты: каждому своё!

      0
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      Рейтинг: +8

      DesperaDoDosya 29 июля 2015, 16:33

      молодец правильно сделал что в Барсу перешел шанс будет ЛЧ выйграть

      0
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      Рейтинг: +31

      mendez999 29 июля 2015, 16:25

      что-то подсказывает мне что уже загубил ты свою карьеру

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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:58

      Путаница с фамилиями...

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