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    «Бомбардир» дарит подарки!

    В преддверии старта большого европейского футбольного сезона "Бомбардир" разыгрывает массу подарков для своих читателей! Все, что от вас требуется, заходить в наши материалы и трансляции матчей и оставлять там свои комментарии. Итак, что мы хотим вам подарить:
    1. Форма мюнхенской "Баварии" на сезон 2015-2016.
    Что нужно делать: 1 августа состоится матч за Суперкубок Германии "Вольфсбург" - "Бавария". Начало - в 21:30 (мск). Во время трансляции ведущий онлайна задаст вопрос. Кто первым на него даст в комментариях правильный ответ, тот и станет счастливым обладателем новой формы! Победитель: Leeroy2608

    2. Футболка лондонского "Челси" на сезон 2015-2016.
    Что нужно делать: 2 августа состоится матч за Суперкубок Англии "Челси" - "Арсенал". Начало - в 17:00 (мск). Кто первым отгадает в комментариях к матчу автора первого забитого гола, тот и получит футболку. Варианты можно оставлять в онлайне уже сейчас! Если первый мяч будет забит только в серии пенальти, то засчитывается фамилия игрока, которому удастся первым реализовать свою попытку. Внимание: от каждого читателя мы готовы принимать любое количество ответов, но засчитан будет только последний. Победитель: Костя-ФК Барселона

    3. Вам следует оставлять комментарии под нашими статьями. Мы случайным образом будем выбирать каждый день по одному пользователю и награждать его подарком. Первый победитель будет известен уже в пятницу.
    В пятницу, 31 июля, мы подарим сувенирную подушку "Ювентуса". Победитель: bw17
    В субботу, 1 августа - клубный мяч "Реала". Победитель: artik07
    В воскресенье, 2 августа - форму сборной Португалии. Победитель: VIPded
    В понедельник, 3 августа - клубный мяч "Манчестер Сити". Победитель: Ele13
    Во вторник, 4 августа - сувенирную подушку "Ливерпуля". Победитель: Ira55927
    В среду, 5 августа - клубный мяч "Челси". Победитель: Кукуха
    В четверг, 6 августа - шарф сборной России. Победитель: Busta Rhumes
    В пятницу, 7 августа - мяч ADIDAS Conext15 Glider .

    4. А еще мы хотим подарить настоящий мяч Adidas BRAZUCA! Его мы разыграем в одной из наших текстовых трансляций в период с 1 по 9 августа. Следите за нашими онлайнами и за комментариями ведущего. Вы поймете, когда и что нужно сделать, что выиграть мяч:)


    Всем удачи!

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.07.2015 15:05
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    Комментарии475
    ...
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      Рейтинг: +139

      DS7 9 августа 2015, 14:52

      Лолотрон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      техмез 9 августа 2015, 14:23

      в каком маче будет вопрос для выигрыша мяча

      0
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      ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 > техмез 9 августа 2015, 18:16

      Да,в каком? Или уже разыграли?

      0
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      Рейтинг: +62

      Cvetkov 9 августа 2015, 08:57

      Бомбардир ? На каком основании удален мой комментарий / 06.08-16:45/.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      max23480 8 августа 2015, 22:17

      Мне Повезёт!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      саша гусак 8 августа 2015, 21:26

      )))

      0
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      Рейтинг: +9

      7Alik7 8 августа 2015, 19:34

      пожалуйста подарите мне мяч Adidas BRAZUCA пожалуйста!!!

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      Рейтинг: +128

      ArtNow 8 августа 2015, 18:42

      Подарите мне толстовку с рисунком Боба Марли)))

      0
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      Рейтинг: +10

      Adrahman66-68 8 августа 2015, 18:23

      Мне нравиться

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      Рейтинг: +11

      Мачоо 8 августа 2015, 15:21

      Нормальный сайт, вы че?!

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 8 августа 2015, 10:43

      А еще мы хотим подарить настоящий мяч Adidas BRAZUCA! Его мы разыграем в одной из наших текстовых трансляций в период с 1 по 9 августа. Следите за нашими онлайнами и за комментариями ведущего. Вы поймете, когда и что нужно сделать, что выиграть мяч:)
      НИ ХРЕНА МЫ НЕ ПОНЯЛИ КОГДА И ЧТО НУЖНО БЫЛО ДЕЛАТЬ !!!!!!!!

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