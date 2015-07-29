«Бомбардир» дарит подарки!

Лолотрон
В преддверии старта большого европейского футбольного сезона "Бомбардир" разыгрывает массу подарков для своих читателей! Все, что от вас требуется, заходить в наши материалы и трансляции матчей и оставлять там свои комментарии. Итак, что мы хотим вам подарить:
1. Форма мюнхенской "Баварии" на сезон 2015-2016.
Что нужно делать: 1 августа состоится матч за Суперкубок Германии "Вольфсбург" - "Бавария". Начало - в 21:30 (мск). Во время трансляции ведущий онлайна задаст вопрос. Кто первым на него даст в комментариях правильный ответ, тот и станет счастливым обладателем новой формы! Победитель: Leeroy2608
2. Футболка лондонского "Челси" на сезон 2015-2016.
Что нужно делать: 2 августа состоится матч за Суперкубок Англии "Челси" - "Арсенал". Начало - в 17:00 (мск). Кто первым отгадает в комментариях к матчу автора первого забитого гола, тот и получит футболку. Варианты можно оставлять в онлайне уже сейчас! Если первый мяч будет забит только в серии пенальти, то засчитывается фамилия игрока, которому удастся первым реализовать свою попытку. Внимание: от каждого читателя мы готовы принимать любое количество ответов, но засчитан будет только последний. Победитель: Костя-ФК Барселона
3. Вам следует оставлять комментарии под нашими статьями. Мы случайным образом будем выбирать каждый день по одному пользователю и награждать его подарком. Первый победитель будет известен уже в пятницу.
В пятницу, 31 июля, мы подарим сувенирную подушку "Ювентуса". Победитель: bw17
В субботу, 1 августа - клубный мяч "Реала". Победитель: artik07
В воскресенье, 2 августа - форму сборной Португалии. Победитель: VIPded
В понедельник, 3 августа - клубный мяч "Манчестер Сити". Победитель: Ele13
Во вторник, 4 августа - сувенирную подушку "Ливерпуля". Победитель: Ira55927
В среду, 5 августа - клубный мяч "Челси". Победитель: Кукуха
В четверг, 6 августа - шарф сборной России. Победитель: Busta Rhumes
В пятницу, 7 августа - мяч ADIDAS Conext15 Glider .
4. А еще мы хотим подарить настоящий мяч Adidas BRAZUCA! Его мы разыграем в одной из наших текстовых трансляций в период с 1 по 9 августа. Следите за нашими онлайнами и за комментариями ведущего. Вы поймете, когда и что нужно сделать, что выиграть мяч:)
Всем удачи!