Марадона подтвердил намерение участвовать в выборах президента ФИФА

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона подтвердил своё намерение участвовать в предстоящих выборах президента ФИФА. Об этом сам аргентинец заявил в видеообращении, размещённом на портале El Pibe de Oro.



«Я вернусь в ФИФА ради людей из ОАЭ, которые дали мне работу и многое другое, более важное. Я вернусь ради моей семьи, которая так много всего пережила из-за меня. Я вернусь не с мыслями о мести, а с идеей произвести изменения в футболе. С нас довольно коррупции, довольно воровства!» - заявил Марадона.



Напомним, выборы нового президента ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года.



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