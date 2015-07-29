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    Марадона подтвердил намерение участвовать в выборах президента ФИФА

    Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона подтвердил своё намерение участвовать в предстоящих выборах президента ФИФА. Об этом сам аргентинец заявил в видеообращении, размещённом на портале El Pibe de Oro.

    «Я вернусь в ФИФА ради людей из ОАЭ, которые дали мне работу и многое другое, более важное. Я вернусь ради моей семьи, которая так много всего пережила из-за меня. Я вернусь не с мыслями о мести, а с идеей произвести изменения в футболе. С нас довольно коррупции, довольно воровства!» - заявил Марадона.

    Напомним, выборы нового президента ФИФА состоятся 26 февраля 2016 года.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    29.07.2015 13:49
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +86

      wingback 30 июля 2015, 00:17

      Будет насыпать делегатам прямо на стол...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      rm br 29 июля 2015, 18:18

      Нариков нам нехватоло

      0
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      Рейтинг: -22

      qasi35 29 июля 2015, 17:55

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 17:33

      Диего Армандович не имеет шансов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 29 июля 2015, 17:30

      Нарик

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 29 июля 2015, 16:51

      то есть, наркоманам стало быть можно президентовать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Юрий из Ростова 29 июля 2015, 16:49

      Сначала Марадонна, потом Зико... Кто следующий из великих захочит быть главным футбольным функционером на планете?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -100

      серИт 29 июля 2015, 16:42

      дорогу принял чтоль

      2
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:57

      Не по Диего шапка...

      0
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 29 июля 2015, 14:29

      Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй...

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