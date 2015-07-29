Экс-вратарь «Сатурна» Лунев перешел в «Уфу»

"Уфа" подписала контракт с бывшим вратарем "Сатурна" Андреем Луневым. Соглашение рассчитано на один сезон.



Лунев является воспитанником «Торпедо» и сыграл в составе этой команды 40 матчей. В прошедшем сезоне голкипер защищал цвета раменского "Сатурна" во втором дивизионе зоны «Запад».



"Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

