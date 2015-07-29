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    Экс-вратарь «Сатурна» Лунев перешел в «Уфу»

    "Уфа" подписала контракт с бывшим вратарем "Сатурна" Андреем Луневым. Соглашение рассчитано на один сезон.

    Лунев является воспитанником «Торпедо» и сыграл в составе этой команды 40 матчей. В прошедшем сезоне голкипер защищал цвета раменского "Сатурна" во втором дивизионе зоны «Запад».

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    Источник: ФК «Уфа»

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    29.07.2015 13:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -22

      qasi35 29 июля 2015, 17:55

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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 17:29

      счастливый билет вытянул парень!

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