Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «С нами Фалькао вновь начнет забивать»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью поделился впечатлениями о физических кондициях Радамеля Фалькао. Напомним, пока колумбийский форвард остается главным приобретением "синих" в летнее трансферное окно.

    "Перед приглашением Фалько мы провели скрупулезный анализ его текущей формы. Наш врач проделал серьезную работу. Физическое состояние у него нормальное. Поэтому с нами Радамель вновь сможет начать забивать", - рассказал Моуринью.

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.07.2015 13:27
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +95

      demir301 31 июля 2015, 14:34

      Что-то подсказывает ,что начнёт!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 29 июля 2015, 23:43

      хорошее приобретение ,отдайте рами в ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +865

      ROIS 29 июля 2015, 22:46

      Ура. Вперёд Великий Челси и рвать всех.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Hardskill 29 июля 2015, 19:36

      ахах не начнет, Радамелю уже ничего не интересен футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 29 июля 2015, 18:05

      Моуринью себе на уме. Думаю он и мертвого научил бы снова жить. а Фалькао он научит играть. Просто Ван Гаал физрук со стажем, умеет из любого напа сделать полузащитника или тряпку, а потом ее выкинуть на помойку, как в случаи и с Фалькао и в случаи с ван Персия.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -22

      qasi35 29 июля 2015, 17:55

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 17:28

      блажен, кто верует

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +188

      RUSTY8 29 июля 2015, 16:21

      физручио мауринё опять куйню несет

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:55

      Фалькао заиграет у Маура.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 29 июля 2015, 14:26

      Лично я верю в гений Моуриньо!)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11