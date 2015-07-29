Лев: «Балотелли не остановить, если он полностью реализует свой потенциал»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев оценил перспективы нападающего «Ливерпуля» Марио Балотелли.



«Когда мне доводилось видеть игру Балотелли – в чемпионате Италии или в матче против нас – он был просто великолепен!



Если Марио полностью реализует свой потенциал, его никто не остановит. Хотя, конечно, он еще очень далек от этого. Балотелли редко проявляет себя», – рассказал Лев.



"Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.



