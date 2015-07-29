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    Лев: «Балотелли не остановить, если он полностью реализует свой потенциал»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев оценил перспективы нападающего «Ливерпуля» Марио Балотелли.

    «Когда мне доводилось видеть игру Балотелли – в чемпионате Италии или в матче против нас – он был просто великолепен!

    Если Марио полностью реализует свой потенциал, его никто не остановит. Хотя, конечно, он еще очень далек от этого. Балотелли редко проявляет себя», – рассказал Лев.

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    Источник: Bild

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    29.07.2015 12:50
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 29 июля 2015, 18:27

      Уже слишком поздно, Бало потерял весь свой потенциал

      0
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      Рейтинг: -22

      qasi35 29 июля 2015, 17:56

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      0
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      Рейтинг: +10

      Юрий из Ростова 29 июля 2015, 16:50

      Верю, что он себя еще проявит. Если не на поле, то в ночном клубе уж точно

      0
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      Рейтинг: +8

      DesperaDoDosya 29 июля 2015, 16:33

      Балотелли еще себя покажет

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 29 июля 2015, 15:58

      Не знаю почему он из Милана уходил вроде же забивал там ,около 20 голов за сезон положил.

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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:54

      Что-то Лёв зациклился на Балотелли.

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      Рейтинг: +114

      miggel 29 июля 2015, 14:35

      Вспоминается Пол Гаскойн, наверное один из самых талантливых и одаренных английских игроков всех времен, если бы только не его загулы и склонность к эпатажу, он был бы один из лучших игроков мира, техника его ничуть не уступала бразильской. Ныне дела Пола мягко говоря не очень, надеюсь, он выкарабкается... Балотелли в чем-то похож на Гаскойна, он так же несерьезно относится к тренировкам и так же у него есть склонность к гулянкам. Наверное Марио думает выехать за счет своего таланта, но без работы над собой талант может быстро улетучиться и примеров таких было немало и не только в футболе... Как не пытались Марио вправить мозги, это не вышло ни у Моура, ни у Аллегри, ни у Манчини, ни у Пранделли , не выходит это и у Роджерса ...

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      Рейтинг: +11

      Chelsea5091 29 июля 2015, 14:19

      Это он так шутит?)Его команда из 3 лиги Италии приглашает)

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      Рейтинг: +30

      Robbaggio 29 июля 2015, 14:19

      Пока за пределами поля больше проявляет себя!

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      Рейтинг: +26

      Forza Mian! 29 июля 2015, 13:48

      Лев львиный

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