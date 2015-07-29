Источник: «Реал» хочет купить де Хеа на этой неделе и может включить в сделку Наваса

Руководство мадридского «Реала» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Испанцы намерены осуществить трансфер уже на этой неделе, передает источник с отсылкой на El Mundo Deportivo.



По сообщению источника, «Реал» не собирается платить за голкипера сборной Испании более 25 миллионов евро, а также может попытаться задействовать в возможной трансферной сделке своего вратаря Кейлора Наваса.



Ранее сообщалось, что манкунианцы расстанутся с де Хеа лишь в том случае, если получат в свой состав защитника «сливочных» Серхио Рамоса. Однако такое развитие событий нереально, поскольку последний очень близок к продлению контракта с «Реалом». Понимая это, «Манчестер Юнайтед» предпочитает удержать де Хеа в своих рядах и отказаться от суммы трансферной компенсации за него, поскольку после сезона-2015/16 игрок получает статус свободного агента.



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