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    Источник: «Реал» хочет купить де Хеа на этой неделе и может включить в сделку Наваса

    Руководство мадридского «Реала» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы приобрести голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа. Испанцы намерены осуществить трансфер уже на этой неделе, передает источник с отсылкой на El Mundo Deportivo.

    По сообщению источника, «Реал» не собирается платить за голкипера сборной Испании более 25 миллионов евро, а также может попытаться задействовать в возможной трансферной сделке своего вратаря Кейлора Наваса.

    Ранее сообщалось, что манкунианцы расстанутся с де Хеа лишь в том случае, если получат в свой состав защитника «сливочных» Серхио Рамоса. Однако такое развитие событий нереально, поскольку последний очень близок к продлению контракта с «Реалом». Понимая это, «Манчестер Юнайтед» предпочитает удержать де Хеа в своих рядах и отказаться от суммы трансферной компенсации за него, поскольку после сезона-2015/16 игрок получает статус свободного агента.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    29.07.2015 11:56
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 29 июля 2015, 23:35

      И Рамос останется и ДДХ перейдет )) не сейчас, так след летом.

      0
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      Рейтинг: +5

      Манкyнианец 29 июля 2015, 15:28

      Не будет Рамоса,о Давиде не думай,на кой нам Навас сдался,своих вратарей хватает.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:48

      Весьма возможный обмен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 13:45

      Уже лучше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      bahyus 29 июля 2015, 13:11

      будем продать только за 40 млн. и точка

      0
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      ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > bahyus 29 июля 2015, 15:17

      Продадите за 25 как вам сказали или вообще бесплатно.

      -1
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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 13:04

      нашла коса на камень

      0
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      Рейтинг: +10

      Almas-Madridist 29 июля 2015, 13:04

      Самое главное сохранить Рамоса

      0
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      Рейтинг: +729

      deimos88 29 июля 2015, 12:28

      Позиция МЮ не совсем понятна, получить за ДХ 25 мультов и хорошего вратаря хуже чем отпустить его бесплатно через год?

      0
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      ...
      Рейтинг: +23

      makeavelly > deimos88 29 июля 2015, 15:55

      Потому что у МЮ денег хватает и без этих 25 мультов. За один год может очень помочь команде выиграть АПЛ

      0
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      Рейтинг: +193

      Cektor 29 июля 2015, 12:23

      платить за де хеа 25 млн , ,а за ильяроменди всяких и тому подобных по 40-50 млн! реал реал ... мешочек

      -3
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      Рейтинг: +193

      Cektor 29 июля 2015, 12:22

      Навас только поверил в себя став основным и его снова кидают , реал реал...

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