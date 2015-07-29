Румменигге: «Мюллер никуда не уйдет»

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге выразил уверенность в том, что полузащитник Томас Мюллер проведет в составе мюнхенцев всю свою карьеру и после ее завершения останется в структуре клуба.



Ранее СМИ сообщали об интересе "Манчестер Юнайтед" к Мюллеру, который является воспитанником "Баварии" и выступает за основную команду с 2008 года.



"У меня есть ощущение, что Томас проведет в "Баварии" всю жизнь и никогда не уйдет. Мы хотели бы, чтобы однажды, когда он завершит карьеру, он вошел в структуру клуба. Он чувствует себя абсолютно комфортно в Мюнхене, поэтому я не думаю, что нашим болельщикам стоит переживать о его уходе", - передает слова Румменигге источник.



Румменигге также рассказал о возможности продления контракта с главным тренером "Баварии" Хосепом Гвардиолой:



"Нет никаких признаков того, чтобы Хосеп не хотел продлить контракт", - отметил председатель.



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