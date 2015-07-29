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    Румменигге: «Мюллер никуда не уйдет»

    Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге выразил уверенность в том, что полузащитник Томас Мюллер проведет в составе мюнхенцев всю свою карьеру и после ее завершения останется в структуре клуба.

    Ранее СМИ сообщали об интересе "Манчестер Юнайтед" к Мюллеру, который является воспитанником "Баварии" и выступает за основную команду с 2008 года.

    "У меня есть ощущение, что Томас проведет в "Баварии" всю жизнь и никогда не уйдет. Мы хотели бы, чтобы однажды, когда он завершит карьеру, он вошел в структуру клуба. Он чувствует себя абсолютно комфортно в Мюнхене, поэтому я не думаю, что нашим болельщикам стоит переживать о его уходе", - передает слова Румменигге источник.

    Румменигге также рассказал о возможности продления контракта с главным тренером "Баварии" Хосепом Гвардиолой:

    "Нет никаких признаков того, чтобы Хосеп не хотел продлить контракт", - отметил председатель.

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    Источник: Bild

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    29.07.2015 11:21
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +15

      гошанн куценко 29 июля 2015, 22:35

      начала новости отличное, конец - не очень)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten > гошанн куценко 3 августа 2015, 19:44

      100%!

      0
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      Рейтинг: +34

      KARE 29 июля 2015, 19:22

      Он будет рядом со Штирлицем!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 13:55

      Да мы и не особо надеялись на это

      1
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      Рейтинг: +97

      Кудайберген 29 июля 2015, 13:06

      Слава богу что остается. Терь Гетце хоть бы не ушел.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      YAMAYKA 29 июля 2015, 12:52

      Про Швайни тоже говорили. Пепка явно хочет быть уволен.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > YAMAYKA 29 июля 2015, 14:42

      Про Швайнштайгера тебе сказали , что это особая ситуация.Потом про Швайнштайгера он не говорил. Мюллер останется и никуда не уйдёт.И Пепка тоже может быть не уволен.

      0
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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:11

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

      1
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      Рейтинг: -100

      серИт 29 июля 2015, 11:50

      а вас штирлиц я попрошу уйти

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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 11:41

      пока верим

      0
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      Рейтинг: +12

      InsaneClown 29 июля 2015, 11:29

      Вот бы МЮ подписать его, но боюсь не реально

      -1
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > InsaneClown 29 июля 2015, 14:44

      Кокорина и Смолова подпишут не беспокойся или некого вообще.

      1
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