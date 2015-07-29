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    Уциев впервые после травмы провел тренировку в общей группе

    Капитан "Терека" Ризван Уциев надеется, что сможет играть уже в ближайших матчах, информирует пресс-служба клуба.

    Футболист получил травму во время товарищеской встречи на сборах в Австрии и был вынужден пропустить старт Премьер-лиги.
    Во вторник Уциев впервые после сборов принял участие в тренировке в общей группе.

    Вопрос о его участии в игре против "Зенита" остается открытым. Защитник хочет выступать и набирает физическую форму на тренировках в зале и на поле.

    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    29.07.2015 11:04
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +29

      UFO-ZETA 29 июля 2015, 18:26

      Хороший защитник, здоровья и удачи ему! Правда почему то в сборной на него не обращают внимания

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 15:07

      Здоровья в будущем

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:43

      Скорого возвращения Уциеву.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      KBR-07 29 июля 2015, 14:04

      Здоровья Ризвану!Подскажите почему Дашаев не играет за основу?Посмотрел три игры,вроде очень толковый и обученный защитник.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:12

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      Рейтинг: +8

      DISHNO 29 июля 2015, 12:01

      Ждем волка в составе !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +194

      l1l1 29 июля 2015, 11:53

      Ризвана не хватает

      0
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      Рейтинг: +20

      wolf loner 29 июля 2015, 11:16

      Быстрей набирай форму и в бой.

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 29 июля 2015, 11:07

      Ризван давай возвращайся без тебя в обороне писец.... Такие глупые голы как от Кубани пропускаем....

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