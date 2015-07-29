Уциев впервые после травмы провел тренировку в общей группе

Капитан "Терека" Ризван Уциев надеется, что сможет играть уже в ближайших матчах, информирует пресс-служба клуба.



Футболист получил травму во время товарищеской встречи на сборах в Австрии и был вынужден пропустить старт Премьер-лиги.

Во вторник Уциев впервые после сборов принял участие в тренировке в общей группе.



Вопрос о его участии в игре против "Зенита" остается открытым. Защитник хочет выступать и набирает физическую форму на тренировках в зале и на поле.



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