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    «Реал» продолжит переговоры с Рамосом после 5 августа

    Президент "Реала" Флорентино Перес продолжит переговоры о продлении контракта с защитником Серхио Рамосом после Audi Cup. Турнир, в котором примут участие такие клубы, как "Бавария", "Милан" и "Тоттенхэм", завершится 5 августа.

    Ранее появилась информация, что стороны готовы пойти на уступки. Защитник сборной Испании потребовал зарплату в 10 миллионов евро в год, однако клуб посчитал это неприемлемым. 29-летний игрок может согласиться на 9 миллионов евро в год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2015 10:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 16:21

      Договорятся

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 29 июля 2015, 15:00

      вчера на многих сайтах писали что продлили на 5 лет с зп 9млн.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:40

      Какая-то магическая дата намечена...

      0
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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:13

      я рассылаю спам, я дурачок

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      Рейтинг: +4077

      морозз 29 июля 2015, 10:58

      Нормальный дизайн ...мне нравится!

      -1
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