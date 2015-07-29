«Реал» продолжит переговоры с Рамосом после 5 августа

Президент "Реала" Флорентино Перес продолжит переговоры о продлении контракта с защитником Серхио Рамосом после Audi Cup. Турнир, в котором примут участие такие клубы, как "Бавария", "Милан" и "Тоттенхэм", завершится 5 августа.



Ранее появилась информация, что стороны готовы пойти на уступки. Защитник сборной Испании потребовал зарплату в 10 миллионов евро в год, однако клуб посчитал это неприемлемым. 29-летний игрок может согласиться на 9 миллионов евро в год.



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