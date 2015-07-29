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    «Селтик» хочет купить Антонини

    "Селтик" проявляет интерес к защитнику "Дженоа" Луке Антонини, информирует источник.

    32-летний футболист не вписывается в игровую философию главного тренера "грифонов" Джан Пьеро Гасперини. В минувшем сезоне Антонини принял участие в 7 матчах чемпионата Италии, забил 1 гол.

    Срок действия контракта защитника рассчитан до 2016 года, но его трансфер обойдется чемпиону Шотландии недорого.
    Антонини – воспитанник молодежной академии "Милана" и числился в клубе с 2001 по 2013 год. Большую часть карьеры игрок защищал цвета итальянских команд на правах аренды.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2015 10:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:40

      Удачи Антошке...

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    • ...
      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:13

      я рассылаю спам, я дурачок

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