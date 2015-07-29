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    Аргентинский футболист Диего Барисоне погиб в автокатастрофе

    Защитник аргентинского "Лануса" Диего Барисоне скончался в результате травм, полученных в автомобильной аварии, сообщает источник.

    Инцидент произошел рано утром во вторник на трассе рядом с городом Коронда. Футболист, управлявший автомобилем, возвращался из Буэнос-Айреса в расположение команды. Барисоне врезался в заднюю часть грузовика с зерном. В результате аварии его машина перевернулась, самого 26-летнего игрока выбросило из салона, и он погиб на месте.

    Сотрудники полиции исследовали место ДТП и не смогли найти следов торможения у автомобиля Барисоне, что говорило бы о попытке с его стороны избежать столкновения.

    Барисоне перешел в "Ланус", выступающий в элитном дивизионе чемпионата Аргентины, в январе из "Униона" и успел провести в его составе 17 матчей.

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    Источник: Р-Спорт

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    29.07.2015 08:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:35

      Жаль, конечно...

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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:15

      Привет всем. Нашел классный сайт с договорняками, взял у них 6 матчей и 6 прошло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от "Globalkapper", буду благодарен. Сайт - Matchinside.com (Пробные матчи)

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      Рейтинг: +30

      Forza Kir 29 июля 2015, 11:57

      покойся с миром!!!Соболезнование семье погибшего...

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 09:15

      Вот до чего доводят гонки! R.I.P.

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      Рейтинг: +10

      Forzajuve85 29 июля 2015, 08:28

      Земля ему пухом !

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