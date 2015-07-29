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    Моуринью: «Жене Бенитеса лучше бы позаботиться о диете мужа, чем говорить обо мне»

    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал слова Монтсеррат Сеары, супруги наставника мадридского «Реала» Рафаэля Бенитеса. Сеара в интервью испанским СМИ с иронией заметила, что ее муж работает в клубах, в которых до него работал португальский специалист, и исправляет ошибки последнего.

    «Жена Бенитеса ошибается, и это не шутки. В «Челси» меня сменил Ди Маттео, а в «Реале» - Анчелотти. Бенитес же сменил меня в «Интере», где за полгода развалил лучшую команду Европы. Ей бы лучше позаботиться о диете своего мужа, чем говорить обо мне», - цитирует Моуринью источник.

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    Источник: AS

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    29.07.2015 08:10
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +16

      NK-creative 1 августа 2015, 13:10

      И фигня, что "ошибкой" допушенной Жозе в Интере, был выигрыш Лиги Чемпионов. А может то просто Бенитес ей по ушам катается)))

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      Рейтинг: +10

      GeZaR 1 августа 2015, 10:42

      Это единственный раз когда я согласен с Моуром полностью, лучше бы молчала)

      0
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      Рейтинг: +17

      Чупакабра 29 июля 2015, 21:02

      Все правильно сказал Маур! А Беня бездарь! Как его взяли в Реал до сих пор понять не могу!

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      Рейтинг: +14

      azkan 29 июля 2015, 17:37

      ИМХО Маур и Бенитес отличные тренеры, зря они между собой грызутся из-за высказывания жены Бени. Жаль..

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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 29 июля 2015, 16:26

      Моуриньо когда-то "работал" и на Монтсеррат Сеара.. и Бенитес явно не дотягивает до исправления ошибок.

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      Рейтинг: +52

      MK-42 29 июля 2015, 14:40

      Бенитес меня приятно удивил только однажды.Когда его назначили тренером Челси,я не ожидал никакого трофея от него.А он взял и выиграл Лигу Европы.В принципе такая же ситуации с Ди Матео.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:33

      Бенитес еще и Реал развалит, как это удачно сделал с Ливерпулем, Интером, Наполи...

      2
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      Рейтинг: +28

      Valar Morghulis 29 июля 2015, 13:31

      Маур многое выиграл в своей карьере, успех Бенитеса только с Ливерпулем. Разница в том, что Моуриньо везде доказывал свою состоятельность, а Бенитес только однажды.

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      Рейтинг: +8

      kass-Nik > Valar Morghulis 30 июля 2015, 05:17

      С Валеньсией Бенитес выигрывал кубок уефа в 2003

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      Рейтинг: +126

      B o O m > kass-Nik 30 июля 2015, 22:23

      с Челси тупая ты башка он выиграл Лигу Европы

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      Рейтинг: +14

      CHAMPION-777 > B o O m 31 июля 2015, 02:58

      было было,с валенсией в 2004 он выйграл чемпионат испании и кубок уефа,в финале марсель 2-0,Коллина бартеза удалил в той игре

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      Рейтинг: +14

      CHAMPION-777 > kass-Nik 31 июля 2015, 03:00

      2004 чемп испании и кубок уефа,в 2003 кубок уефа выйграл порту с моуриньо

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      Рейтинг: +47

      89388900185 29 июля 2015, 12:35

      ха ха ха хМоур как всегда првс сним лучше не связыаться

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 29 июля 2015, 12:19

      Маур прав особенно насчет Интера!!!

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