Моуринью: «Жене Бенитеса лучше бы позаботиться о диете мужа, чем говорить обо мне»

Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуринью прокомментировал слова Монтсеррат Сеары, супруги наставника мадридского «Реала» Рафаэля Бенитеса. Сеара в интервью испанским СМИ с иронией заметила, что ее муж работает в клубах, в которых до него работал португальский специалист, и исправляет ошибки последнего.



«Жена Бенитеса ошибается, и это не шутки. В «Челси» меня сменил Ди Маттео, а в «Реале» - Анчелотти. Бенитес же сменил меня в «Интере», где за полгода развалил лучшую команду Европы. Ей бы лучше позаботиться о диете своего мужа, чем говорить обо мне», - цитирует Моуринью источник.



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