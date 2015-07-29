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    Фабрегас: «Будет сложно защитить титул чемпиона Англии»

    Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас перед началом старта нового сезона подчеркнул, что команде будет очень трудно защитить титул чемпиона Англии. По словам испанца, на победу в Премьер-лиге претендуют еще четыре-пять команд:

    "Все команды хотят быть конкурентоспособными, – цитирует Фабрегаса источник. – Защитить титул чемпиона Англии будет крайне сложно. Есть четыре-пять команд, которым по силам победить. Посмотрим, как все сложится. Мы лишь знаем, что должны биться вновь. Кто-то назовет фаворитом "МЮ", кто-то – "Ливерпуль", другие считают – "Арсенал", кто-то – "Челси" – мнения всегда будут разными. Нам нужно не опускать планку прошлого сезона, потому что конкуренты будут сильнее".

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    Источник: The Guardian

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    29.07.2015 07:44
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:32

      Скажи это Моуриньо.

      0
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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:16

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13

      АРГЫН 29 июля 2015, 11:47

      очень нелегко, даже ливер усилился

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 11:17

      не получится защитить!

      0
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      Рейтинг: +18

      goalaktika 29 июля 2015, 10:45

      Всё же АПЛ смотрится интереснее других топ чемпионатов. Претендентов на чемпионство больше чем у других. ЛАЛИГА чемпионат двух клубов, можно АТМ добавит, но матрасники все же пока не могут с Реалом и Барсой потягатся и редко когда выстреливают. В Лиге1 ПСЖ только Марсель может хоть что-то противопоставить, в редких случаях Лион или Монако. В серии А Юве и Рома претенденты и на горизонте пока никого. В Бундесе гегемония Баварии обеспечено минимум еще на один сезон. Пока Б.Д в кризисе, ни Баер, ни Вольфсбург и никто другой кроме Баварии не будет чемпионом. Класс намного выше у других. А в АПЛ никто не знает заранее, кто будет чемпионом. Тут уже МЮ с Арсом должны и обязаны навязать борьбу с Челси и МС . А двое ниже Ливер и Тотенхэм тоже не мальчики для битья, покажи им палец откусят по локоть. Даже Саутгемптон порадовал в прошлом сезоне) Сумасшедшие по интриге матчи только в АПЛ

      3
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 10:06

      Практически невозможно

      0
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      Рейтинг: +27

      ROONEY_1988 29 июля 2015, 09:48

      МЮ будат 1 в АПЛ

      -1
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > ROONEY_1988 29 июля 2015, 10:01

      Когда лет так через 5?))))

      -1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > dimagas1 29 июля 2015, 10:21

      в этом сезоне)

      -1
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > dolf666 29 июля 2015, 12:27

      О да ладно)))Перестройка за перестройкой. МЮ всегда слабо стартовало в сезоне. Челси или МС сдувались к средине сезона. Еще не понятно что там из себя будет представлять Ливерпуль, Арсенал пока что слабо работает на трансферном рынке этим летом.

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      Рейтинг: +22

      anacarp 29 июля 2015, 09:28

      надеюсь в этом сезоне опять возьмем титул

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      Рейтинг: +12

      white_kot 29 июля 2015, 08:24

      Надеюсь напихают вам в этом сезоне.

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