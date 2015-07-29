МКЧ. «Бенфика» одержала верх над «Америкой» по пенальти

Португальская «Бенфика» в рамках Международного кубка чемпионов выиграла у мексиканской «Америки». Основное время завершилось вничью 0:0, после чего португальцы одержали верх в серии пенальти.



На 16-й минуте лиссабонцы могли выйти вперед, однако Жонас не реализовал пенальти. Кроме того, на 70-й минуте мексиканцы оказались в меньшинстве - красную карточку получил Хиль Бурон.



В серии пенальти в составе победителей свою попытку не использовал Николас Гайтан. У «Америки» пенальти не смогли реализовать полузащитники Освальдо Мартинес и Карлос Росель.



"Америка" (Мехико) - "Бенфика" (Лиссабон) - 0:0 (3:4)



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