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    МКЧ. «Бенфика» одержала верх над «Америкой» по пенальти

    Португальская «Бенфика» в рамках Международного кубка чемпионов выиграла у мексиканской «Америки». Основное время завершилось вничью 0:0, после чего португальцы одержали верх в серии пенальти.

    На 16-й минуте лиссабонцы могли выйти вперед, однако Жонас не реализовал пенальти. Кроме того, на 70-й минуте мексиканцы оказались в меньшинстве - красную карточку получил Хиль Бурон.

    В серии пенальти в составе победителей свою попытку не использовал Николас Гайтан. У «Америки» пенальти не смогли реализовать полузащитники Освальдо Мартинес и Карлос Росель.

    "Америка" (Мехико) - "Бенфика" (Лиссабон) - 0:0 (3:4)

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    29.07.2015 07:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:31

      Интересный турнир.

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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:16

      я рассылаю спам, я дурачок

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