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    Салах пройдет медобследование в «Роме» в среду

    Полузащитник "Челси" Мохамед Салах продолжит карьеру в "Роме".

    Агент египтянина Рами Аббас Исса сообщил, что в среду 23-летний футболист прибудет в столицу Италии для прохождения медицинского обследования.

    Ранее стало известно о том, что хавбек проведет в римской команде сезон на правах аренды, за что "волки" заплатят лондонцам два миллиона евро. Кроме того в контракте игрока будет прописан пункт выкупа за 20 миллионов евро. С зимы этого года Салах выступал за "Фиорентину" на правах аренды и провел 16 матчей в серии А, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2015 07:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 16:45

      Самое ему там место

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:30

      Салаху успешных выступлений.

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