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    Месси не примет участие в следующем матче сборной Аргентины

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не примет участия в следующем матче сборной Аргентины.

    Национальная сборная встретится в товарищеской игре с командой Мексики. Игра намечена на 8 сентября и пройдет в Далласе. Как утверждает источник, ассоциация футбола Аргентины (AFA) освободила Месси от этого матча.

    Ранее стало известно, что Месси может прервать свои выступления за сборную Аргентины. Футболист «Барселоны» тяжело перенес критику в свой адрес после финального матча Кубка Америки со сборной Чили. Основное и дополнительное время этой игры завершилось нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти подопечные Херардо Мартино проиграли со счетом 1:4. В Аргентине многие считают, что Месси совсем не выкладывается в матчах за национальную команду.

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    Источник: Marca

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    29.07.2015 07:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 17:04

      Обиделся

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:27

      То, что Месси не выкладывается за сборную абсурд, все видели матчи, Месси всегда старается, а вот мазилу Игуаина не стоит брать, сколько он напортачил...

      0
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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:17

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
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      Рейтинг: +593

      Чемпик 29 июля 2015, 10:48

      Все еще капризничает..?!))

      -1
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      Рейтинг: +196

      Forint 29 июля 2015, 07:59

      Ну и ладно, товарняк в котором наверняка будут молодых игроков обкатывать.

      2
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