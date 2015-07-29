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    Гаспар: «Перес - исключительная личность, но как президент «Реала» - ноль»

    Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар подверг критике президента «Реала» Флорентино Переса. Гаспар считает, что Перес на этом посту допускает серьезные ошибки:

    «У меня с Пересом корректные взаимоотношения. Испытываем друг к другу большое уважение в том, что касается вопросов, связанных с бизнесом. Я сам различаю три аспекта личности Переса: человеческий, предпринимательский и спортивный в качестве президента «Реала». В плане человеческом я его очень ценю, это исключительная личность. В бизнесе он образец для подражания. Но как президент «Реала» он является нулем. То есть он очень плохой президент. В свое время он нанес мне и моей команде большой вред, переманив Фигу из «Барселоны» в «Реал», - приводит слова Гаспара источник.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    29.07.2015 06:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 16:29

      Исключительный ноль

      0
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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:17

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 09:50

      красиво сформулировал

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      Рейтинг: +296

      Raulya 29 июля 2015, 09:16

      100 %

      0
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      Рейтинг: +22

      Fair_Soccer 29 июля 2015, 08:36

      Капитан очевидность. Все об этом догадались еще во время продажи Рауля.

      0
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      Рейтинг: +263

      barcelonistas 29 июля 2015, 08:18

      Гаспар то сам свою работу в качестве президента пробовал оценить?

      0
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      Рейтинг: +12

      GreatKing 29 июля 2015, 07:27

      это надо быть гением чтобы переманить Фигу из самой Барсы в Реал

      2
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      Рейтинг: +114

      neomessi > GreatKing 29 июля 2015, 08:43

      а вообще сам Фигу захотел туда перейти из-за денег.
      Тут не надо быть гением, проста надо предлагать деньги.

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