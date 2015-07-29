Гаспар: «Перес - исключительная личность, но как президент «Реала» - ноль»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар подверг критике президента «Реала» Флорентино Переса. Гаспар считает, что Перес на этом посту допускает серьезные ошибки:



«У меня с Пересом корректные взаимоотношения. Испытываем друг к другу большое уважение в том, что касается вопросов, связанных с бизнесом. Я сам различаю три аспекта личности Переса: человеческий, предпринимательский и спортивный в качестве президента «Реала». В плане человеческом я его очень ценю, это исключительная личность. В бизнесе он образец для подражания. Но как президент «Реала» он является нулем. То есть он очень плохой президент. В свое время он нанес мне и моей команде большой вред, переманив Фигу из «Барселоны» в «Реал», - приводит слова Гаспара источник.



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