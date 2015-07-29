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    Радимов: «Кроме Слуцкого, в сборную назначать-то некого»

    Старший тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился своими ожиданиями от назначения нового главного тренера национальной сборной после досрочного разрыва контракта с Фабио Капелло:

    "Многие говорят про Хомуху, но думаю, что рано. И так же отношусь к идее Виталия Мутко, что его надо включить в тренерский штаб национальной сборной. Да не надо! Пускай Хомуха занимается своим делом – или юношеской, или молодежной. Будучи главным тренером молодежки, ты всегда можешь быть на связи с главным тренером первой команды.

    Что же до первой сборной, то, кроме Слуцкого, туда и назначать-то, по-моему, некого. Из тех, кто в России что-то выиграл, его имя приходит в первую очередь. Учитывая, что принято решение брать своего специалиста".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2015 06:30
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +22

      Genario 29 июля 2015, 13:47

      Бышовца и точка.

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      Рейтинг: +20

      zamsb 29 июля 2015, 13:02

      Оставьте Слуцкого в покое. Назначьте Бышовца. Это единственный тренер в России, кто во главе сборной выиграл Олимпиаду, уделав в финале бразильцев.

      0
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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:19

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 29 июля 2015, 11:44

      кызлиха бомжарская

      0
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      Рейтинг: +443

      EVM 29 июля 2015, 11:35

      Радимов прав. И как не грустно констатировать этот факт, но выбор у нас- раз, два и обчелся. Думаю, Слуцкий на сегодняшний день лучшая кандидатура.

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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 09:45

      жалко Слуцкого

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      Рейтинг: +16

      Шумoff 29 июля 2015, 09:39

      Про Хомуху в точку, "Речник" все не угомонится.

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      Рейтинг: +379

      ABir 29 июля 2015, 09:13

      Черчесов может встряхнуть сборную на оставшиеся отборочные матчи. И охранника из Динамо надо в сборную прикомандировать

      0
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      Рейтинг: +34

      СКА-Ростов-61 > ABir 30 июля 2015, 22:52

      пожалуй соглашусь с Вами.. Черчесов может "взъерошить" сборную на время.. как раз до Евро-16... но не до 18 года.. а если уже сейчас брать расчет на 18 год и не суетится с 16-м .. то Черчесов не подойдет, как и Слуцкий.. В.Непомнящий на мой взгляд будет разумнее... если со здоровьем в порядке ... и совмещение с клубами не серьезно..

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 июля 2015, 08:52

      Даешь Карпина в сборную!!!

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > REDWHITE_ 29 июля 2015, 10:07

      Как вариант на первое время, кстати

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      Рейтинг: +316

      Fred Devil 29 июля 2015, 07:36

      Кризис не в тренерах, а в футболистах! Наших с дна никто не поднимет, нужно ждать следующее поколении, если их не испортят, к тому же)

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Fred Devil 29 июля 2015, 08:26

      Согласен.Посмотрели вчера на половину сборной России. Позицию теряют, по мячу попасть не могут. Грусть.

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