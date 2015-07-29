Радимов: «Кроме Слуцкого, в сборную назначать-то некого»

Старший тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поделился своими ожиданиями от назначения нового главного тренера национальной сборной после досрочного разрыва контракта с Фабио Капелло:



"Многие говорят про Хомуху, но думаю, что рано. И так же отношусь к идее Виталия Мутко, что его надо включить в тренерский штаб национальной сборной. Да не надо! Пускай Хомуха занимается своим делом – или юношеской, или молодежной. Будучи главным тренером молодежки, ты всегда можешь быть на связи с главным тренером первой команды.



Что же до первой сборной, то, кроме Слуцкого, туда и назначать-то, по-моему, некого. Из тех, кто в России что-то выиграл, его имя приходит в первую очередь. Учитывая, что принято решение брать своего специалиста".



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