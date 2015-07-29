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    МКЧ. «Челси» обыграл «Барселону» в серии пенальти

    "Челси" нанес поражение "Барселоне" в серии пенальти в матче Международного кубка чемпионов.

    Автором победного одиннадцатиметрового удара стал форвард Лоик Реми. В составе каталонской команды пенальти не реализовали Ален Халилович и Жерар Пике.

    Основное время матча завершилось ничьей со счетом 2:2. Счет был открыт на 10-й минуте, благодаря удару полузащитника лондонцев Эдена Азара. Во втором тайме голы форвардов Луиса Суареса и Сандро Рамиреса вывели каталонцев вперед. Однако за пять минут до завершения основного времени Гэри Кэхилл добился ничейного исхода встречи.

    "Челси" (Лондон) - "Барселона" (Барселона) - 2:2 (4:2)

    Голы: 1:0 - Азар, 10; 1:1 - Суарес, 52; 1:2 - Рамирес, 66; 2:2 - Кэхилл, 85.

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    29.07.2015 06:14
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +392

      juventus186 29 июля 2015, 15:11

      Хм, интересно, а Маур после матча общался с репортёрами, или они, зная его превосходные ораторские троль-способности, решили не рисковать?
      Всегда знал, что Маур - отличный тренер!:-)
      Челси с победой, хоть и не ваш болельщик!:-)

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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:21

      Маур в восторге...

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      Рейтинг: +29

      Belars 29 июля 2015, 14:01

      Тут некоторые пишут об ошибке вратаря на последней банке. Внимательней футбол надо смотреть. Фалькао, очередная латинская ш...ха, приобретенная Моуром, невзначай так делает шаг назад в ситуации, когда двигаться надо было вперед, и блокирует барсовского воротчика.

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      Рейтинг: +151

      311 29 июля 2015, 13:07

      В очередной раз за щеку напихали девкам, глоры негодуют!)

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      Рейтинг: +88

      Wolf77785 > 311 29 июля 2015, 13:18

      Ахах, в товсрках крутые , в лч напихные

      0
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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:19

      я рассылаю спам, я дурачок

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      Рейтинг: +69

      070maks 29 июля 2015, 11:52

      Еле успели отыграться против молодёжки, за счёт ошибки третьего вратаря барселоны на выходе, я бы на вашем месте не радовался, а плакал

      0
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      Рейтинг: +10

      Fun_of_Fan 29 июля 2015, 10:53

      Ну конечно победили!Молодежка Барсы против основных игроков Челси!Там еще Месси с Неймаром не было!

      0
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      Рейтинг: +894

      Ахад 29 июля 2015, 10:04

      синие в очередной раз вы#бли бабсу...закономерность однако:)

      -3
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      Рейтинг: +735

      Ronaldinhо > Ахад 29 июля 2015, 10:12

      спрятался на бомбардире муж Ишакины? На соккере тяжно, опустили совсем тебя там, так и здесь тебе не уйти от позора- я лично про тебя всем рассказывать буду кто ты есть такой, что бы знали все что ты за фрукт

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Ахад 29 июля 2015, 10:12

      Тенденция, однако!

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      Рейтинг: +472

      Медив 29 июля 2015, 09:46

      Какая то Бракселона конечно не соперник для Челси

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      Рейтинг: +1197

      George-CFC 29 июля 2015, 09:35

      Хорошо поиграли! Праздник футбола там чувствовался. Болельщики кайфовали. Челси ещё прибавлять необходимо. Коммерческие тренировки прошли хорошо и на пользу и команде и бюджету.

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