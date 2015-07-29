МКЧ. «Челси» обыграл «Барселону» в серии пенальти

"Челси" нанес поражение "Барселоне" в серии пенальти в матче Международного кубка чемпионов.



Автором победного одиннадцатиметрового удара стал форвард Лоик Реми. В составе каталонской команды пенальти не реализовали Ален Халилович и Жерар Пике.



Основное время матча завершилось ничьей со счетом 2:2. Счет был открыт на 10-й минуте, благодаря удару полузащитника лондонцев Эдена Азара. Во втором тайме голы форвардов Луиса Суареса и Сандро Рамиреса вывели каталонцев вперед. Однако за пять минут до завершения основного времени Гэри Кэхилл добился ничейного исхода встречи.



"Челси" (Лондон) - "Барселона" (Барселона) - 2:2 (4:2)



Голы: 1:0 - Азар, 10; 1:1 - Суарес, 52; 1:2 - Рамирес, 66; 2:2 - Кэхилл, 85.



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