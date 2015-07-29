Киевское «Динамо» планирует купить Дерлиса Гонсалеса

Откуда таких берут?..
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Откуда таких берут?..
15 млн евро много за молодого игрока без имени и какой либо информации о его игре. Судя по его статистике он либо лавочник ,либо еще только вливается в команду.
я рассылаю спам, я дурачок
жил себе Гонсалес в спокойной маленькой Швейцарии, днем играл в футбол, вечером кушал фондю..
...а "завтра была война" (((
Гонсалес очень добротный и перспектиынй игрок, визуально увлечен дриблингом и завершением атак, он разгоняет атаку и отдает. Можно сказать, что это некая копия Ленса, замена которому, он и является - легкий, особо не отрабатывает назад, не идет в жесткие стыки в чужой штрафной или верховую борьбу при стандартах( куда там при его 66 кг веса), разница в том, что Ленс ИМХО более бьющий и пытается лезть вперед и сам решать эпизод, а Гонсалес предпочитает больше отдавать передачи.
И ещё один момент. В сборной Гонсалес играет рядом с Касересом, который и отберет мяч и подстрахует и назад за тебя отработает, что позволяет Гонсалесу не заморачиваться черновой работой. Несколько похоже и в Базеле, где под ним и фланговый игрок и опорник. У нас все таки парню прийдется немного переучиваться и подстроится под другую модель игры. Данило Силва может и вытянет всю черновую работу на себе, но если парня планируют на другой фланг, что при нынешней ситуации вполне очевидно, то прийдется учиться активно помогать и Антунешу и Виде.
Вполне рабочая кандидатура, как по мне, как и Миральяс, который фигурировал в недавних трансферных слухах. В общем, игрок со своими слабыми и сильными сторонами. Фигурировала сумма в 10-12 млн евро, что в плане ценообразования никаких вопросов не подымает. Базель в 1/8 ЛЧ ,Олимпия, игравшая в финале кубка Либертадорес - клубы успешные последние годы. При этом и в Базеле и в сборной он играл регулярно и на первых ролях.