Киевское «Динамо» планирует купить Дерлиса Гонсалеса

Украинское «Динамо» вознамерилось заполучить нападающего швейцарского «Базеля» Дерлиса Гонсалеса, информирует Sportbox.ru. В течение самого ближайшего времени южноамериканец может подписать контракт с киевлянами.





Добавим, что футболист вместе со сборной Парагвая дошел на недавнем Кубке Америки до полуфинала. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!