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    «Локомотив» - «Динамо» рассудит Карасев и другие назначения на 3-й тур РФПЛ

    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура РФПЛ, сообщает официальный сайт РФС.

    31 июля (пятница):
    «Кубань» - «Уфа»: судья - Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Лунев (Новосибирск); инспектор - Юрий Баскаков (Москва).
    1 августа (суббота):
    «Амкар» - «Крылья Советов»: судья - Сергей Костевич (Курск); ассистенты судьи - Владимир Миневич (Смоленск), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
    «Зенит» - «Терек»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор - Игорь Захаров (Москва).
    «ЦСКА» - «Анжи»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).
    2 августа (воскресенье):
    «Локомотив» - «Динамо»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор - Алексей Спирин (Москва).
    «Мордовия» - «Урал»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Владислав Назаров (Невинномысск); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).
    «Ростов» - «Краснодар»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Николай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор - Сергей Анохин (Москва).
    3 августа (понедельник):
    «Спартак» - «Рубин»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Зуев (Москва).

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    Источник: РФС

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    29.07.2015 01:33
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 30 июля 2015, 19:02

      Ну хорошо хоть не Окушков!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 30 июля 2015, 12:01

      Думаю Иванов начудачит, но Зенит это не остановит:-)
      P.s. Всем привет на новом-старом сайте:-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 29 июля 2015, 14:30

      Знакомые всё лица

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 13:36

      не съест же их судья Карасёв!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 29 июля 2015, 12:40

      Кубань - Уфа и Амкар и КС матчи, которые не вызывают особенного желания их смотреть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:09

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 11:57

      Удачного им судейства

      0
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      Рейтинг: +430

      andr2112 29 июля 2015, 09:59

      Иванов - это сила))))

      0
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      Рейтинг: +91

      mihon_87 29 июля 2015, 08:15

      ок

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 29 июля 2015, 01:36

      безбороов гной опять учудит

      -1
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