«Локомотив» - «Динамо» рассудит Карасев и другие назначения на 3-й тур РФПЛ

Ну хорошо хоть не Окушков!
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 3-го тура РФПЛ, сообщает официальный сайт РФС.
31 июля (пятница):
«Кубань» - «Уфа»: судья - Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Лунев (Новосибирск); инспектор - Юрий Баскаков (Москва).
1 августа (суббота):
«Амкар» - «Крылья Советов»: судья - Сергей Костевич (Курск); ассистенты судьи - Владимир Миневич (Смоленск), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Зенит» - «Терек»: судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); инспектор - Игорь Захаров (Москва).
«ЦСКА» - «Анжи»: судья - Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); инспектор - Гаряфий Жафяров (Москва).
2 августа (воскресенье):
«Локомотив» - «Динамо»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор - Алексей Спирин (Москва).
«Мордовия» - «Урал»: судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Владислав Назаров (Невинномысск); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).
«Ростов» - «Краснодар»: судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Николай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор - Сергей Анохин (Москва).
3 августа (понедельник):
«Спартак» - «Рубин»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); инспектор - Сергей Зуев (Москва).
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