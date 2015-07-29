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    Наставник «Спарты»: «У ЦСКА есть проблемы в обороне»

    Главный тренер чешской «Спарты» Зденек Щасны подвел итог первому матчу третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского ЦСКА (2:2).
    «Получился очень хороший матч, с обоюдоострыми атаками. С одной стороны, я доволен результатом, но c другой — жаль, что подарили сопернику столько шансов. Но мы заранее знали, что ЦСКА использует высокий прессинг, это очень сильная команда, которая способна хорошо сыграть как дома, так и на выезде. Мы же старались побыстрее играть с ЦСКА в нападении, и, думаю, у нас получилось. Мы тоже упустили несколько шансов, но я хотел подчеркнуть, что мы были готовы к некоторым действиям со стороны соперника, однако все равно допустили ошибки. У ЦСКА есть проблемы в обороне, однако команда показывает очень хорошую игру в атаке», - констатировал чех, сообщает Sportbox.ru.

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    Источник: Sportbox.ru

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    29.07.2015 01:25
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 29 июля 2015, 22:50

      Второй гол Спарты - вина пенсионеров в центре обороны ЦСКА.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 29 июля 2015, 14:46

      Твоя главная проблема - ум, точнее его отсутствие.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:19

      Свои дыры сначала залатай...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      pin_y 29 июля 2015, 12:28

      Будет сложно в Чехии!!!

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 > pin_y 29 июля 2015, 12:32

      Не сложнее, чем в Москве, возможно даже будет полегче, в том плане, что уже знаем, чего ожидать от Спарты!

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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:18

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
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      Рейтинг: +134

      cergei1971 29 июля 2015, 10:55

      интерьер сайта не впечатлил,верните соккеровский!Верните пожалуйста просим вас от этого сайта избавится

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 10:10

      Ещё какие!

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      Рейтинг: +146

      poodle 29 июля 2015, 10:02

      интерьер сайта не впечатлил,верните соккеровский!

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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 09:22

      но-но! у ЦСКА - оборона сборной!

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 29 июля 2015, 08:52

      старые деревья надо вырубать, чтобы молодняк рос)

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