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    Стогниенко: «Оптимально - совмещение Слуцким постов до конца отбора к Евро»

    Известный футбольный комментатор Владимир Стогниенко поделился своим отношением к возможному назначению главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого на пост наставника сборной России.
    «Считаю такой вариант идеальным: совмещение постов до конца отборочного цикла к Чемпионату Европы во Франции. Правда, это будет отвлекать тренера от Лиги чемпионов, но это минус скорее для клуба», - сказал Стогниенко в эфире радио «Команда».

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    Источник: Радио «Команда»

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    29.07.2015 01:16
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +154

      Azenkur 29 июля 2015, 23:56

      Даже комментарии Стогниенко мысленно читаю его голосом)

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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 29 июля 2015, 22:57

      Плохая идея.

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      Рейтинг: +78

      karnager 29 июля 2015, 15:19

      Вот обязательно надо ставить такого тренера, который уже занят на какой-то другой должности... Только в России так могут...

      Леня, конечно не откажется, также как и Гинер. Баблов им там надают на пару лет вперед, но вот фанаты ЦСКА будут не очень довольны, если их команда будет плохо выступать в Чемпионате и Лиге, особенно если начнет сливать мясу))

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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:18

      Просто другого выхода нет...

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 29 июля 2015, 12:31

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 10:09

      Проходили уже. Да и не потянет Лёня в сборной

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      Рейтинг: +20

      Qweas 29 июля 2015, 09:40

      Тренер, который не может поставить игру в клубе, да он просто не может руководить ЦСКА.
      Надеюсь, его не выберут главным тренером нашей сборной!

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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 09:20

      пережить бы "успехи" ЦСКА, а тут ещё чудо-сборная...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 июля 2015, 06:12

      Известный комментатор-о какой Лиге Чемпионов ты говоришь???? Ты хотел сказать от Лиги Европы.Да и то,не долго будет отвлекать-Слуцкий без Гинера-нулевой тренер.

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      Рейтинг: +3

      Fc Bayern Munchen Fan 29 июля 2015, 01:47

      Владимир лучший коментатор и почему в фифу 16 засунули днищенских ЧЕРДАКА и ГЕНИЧА?!

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      Рейтинг: +92

      Cynic > Fc Bayern Munchen Fan 29 июля 2015, 02:41

      видимо по традиции.. насчет Стогниенко согласен

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