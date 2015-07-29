Стогниенко: «Оптимально - совмещение Слуцким постов до конца отбора к Евро»

Даже комментарии Стогниенко мысленно читаю его голосом)
«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!
Плохая идея.
Вот обязательно надо ставить такого тренера, который уже занят на какой-то другой должности... Только в России так могут...
Леня, конечно не откажется, также как и Гинер. Баблов им там надают на пару лет вперед, но вот фанаты ЦСКА будут не очень довольны, если их команда будет плохо выступать в Чемпионате и Лиге, особенно если начнет сливать мясу))
Просто другого выхода нет...
...
Тренер, который не может поставить игру в клубе, да он просто не может руководить ЦСКА.
Надеюсь, его не выберут главным тренером нашей сборной!
пережить бы "успехи" ЦСКА, а тут ещё чудо-сборная...
Известный комментатор-о какой Лиге Чемпионов ты говоришь???? Ты хотел сказать от Лиги Европы.Да и то,не долго будет отвлекать-Слуцкий без Гинера-нулевой тренер.
Владимир лучший коментатор и почему в фифу 16 засунули днищенских ЧЕРДАКА и ГЕНИЧА?!
видимо по традиции.. насчет Стогниенко согласен