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    Бубнов: «Дзагоев провел хороший матч против «Спарты»

    Эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов дал анализ первой игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы между московским ЦСКА и чешской «Спартой» (2:2).
    «Я бы не стал говорить, что в защите у ЦСКА творился кошмар. Игра была совершенно равная. Было видно, что пражане «армейцев» совсем не боятся, даром что играют на выезде. Не думаю, что в эпизодах с пропущенными мячами имела место расслабленность, как говорил комментатор. Просто стечение обстоятельств. Должен сказать, что ключевой момент игры — незабитый пенальти. Всё пошло бы по совершенно иному сценарию, забей Бибрас Натхо. Что касается Алана Дзагоева, то он провёл очень сильный матч. Я тысячу раз говорил, что он куда более опасен в центре. Не надо его на фланг засовывать!

    Обратите внимание, как ЦСКА стал играть в этом сезоне: «стенки», игра в одно касание. Раньше ведь этого не было, а теперь — в избытке, и это проходит, обостряя игру. И везде участвует Дзагоев, Интересен вопрос, настолько ли он устал, что вынужден был покинуть поле? Когда его меняли, он бодро бежал на скамейку, да и по лицу можно было бы сказать, что не совсем доволен. Обычно уставшие игроки себя так не ведут. Мне это решение Леонида Слуцкого непонятно, и замены, сделанные им, игру ЦСКА не усилили», - сказал эксперт.

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    Источник: Sportbox.ru

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    29.07.2015 00:50
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 29 июля 2015, 22:47

      Этот матч был в 5 раз лучше, чем любая из игр первых 2 туров РФПЛ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +171

      maxim81413 29 июля 2015, 14:26

      как можно было по мячу не попасть

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:18

      Не надо Дзагоева на фланг засовывать!..

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 29 июля 2015, 12:30

      Если бы он еще момент реализовал, когда мимо мяча ногой махнул, то цены бы ему не было!

      0
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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:20

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 29 июля 2015, 10:43

      неплохой матч. но этого не хватило.

      0
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      Рейтинг: +28

      boi1231 29 июля 2015, 10:18

      Да,чупа-чупсик хорошо отыграл,жаль что не победили !

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 10:11

      Но это не помогло

      0
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      Рейтинг: +19

      Bars_za_FcAlania 29 июля 2015, 10:10

      все правильно сказал

      0
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      Рейтинг: +19

      Bars_za_FcAlania 29 июля 2015, 10:09

      все правильно сказал

      0
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