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    Ловчев: «Ромуло следует продать, если в «Спартак» придет Каборе»

    Эксперт «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал информацию о вероятном приобретении московским «Спартаком» полузащитника краснодарской «Кубани» Шарля Каборе.
    «Каборе хороший игрок. Конечно, это не Лассана Диарра, там хай-класс, но игрок, безусловно, усилит «Спартак». Плюс Каборе хорошо сыгран с тем же Ивелином Поповым. Вопрос только в том, что у «Спартака» на этой позиции уже есть Денис Глушаков и Ромуло. Лимит ужесточен, и ясно, что будет перебор иностранцев. Надо будет продавать Ромуло, есть ли на него спрос сейчас? Игрок после травмы и близко пока не выходит на свой уровень, который демонстрировал до нескольких операций», - сказал Ловчев.

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    Источник: «Советский спорт»

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    29.07.2015 00:28
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11

      Мяченосец 30 июля 2015, 00:32

      Ромуло хорош был в матче с Краснодаром, я считаю. Вполне заслуживает играть, даже после таких повреждений - игрок не возрастной совсем, может прибавлять еще...

      1
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 29 июля 2015, 22:43

      Каборе - а-ля Чарли Адам. Обоим нет и 30 лет, а выглядят на 50.

      0
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      Рейтинг: +36

      LeXxX282828 29 июля 2015, 22:25

      Думаю, что Ромуло все-таки сильнее Каборе...

      1
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:17

      Посмотрим, что выйдет из этой затеи.

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      Рейтинг: +81

      stavr74 29 июля 2015, 14:16

      тебе лишь бы купить и продать
      а потом с ..вном смешивать Спартак на пару с тролем бубой

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 10:14

      Так и будет

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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 07:52

      резонно

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 июля 2015, 06:13

      Вот бы Спартаку и Ловчева вместе с Ромуло продать бы-идеальный вариант.

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      Рейтинг: -100

      серИт 29 июля 2015, 02:51

      ловчева нужно самого уже продать куда

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      Рейтинг: -100

      серИт 29 июля 2015, 01:13

      пусть канает и ромуло и широкуло

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