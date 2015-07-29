ДФЛ пожелала успехов Слуцкому в сборной России

Детская футбольная лига — организация, занимающаяся развитием детско-юношеского футбола на территории России, на своем сайте выступила с заявлением от имени президента Виктора Горлова по поводу назначения Леонида Слуцкого на пост главного тренера сборной России.

«Вся тренерская жизнь Леонида Викторовича прошла на моих глазах. Мы гордимся, что он начинал свою тренерскую карьеру в ДФЛ, тренируя волгоградскую «Олимпию». С ней дважды в 1996 и 1997 становился чемпионом. Так, что дух победителя он воспитывал себя еще с юности. Через огранку Слуцкого прошли десятки мальчишек, среди которых приеры чемпионата Европы Роман Адамов и Денис Колодин. А сколько он еще их подготовил для команд мастеров в той же «Олимпии», а потом в станице Полтавская, куда его отправила на время судьба. Я думаю, новой ступеньке на пути к тренерской вершине сейчас радуются и Волгограде, и в Полтавской, в Элисте, Самаре, в несуществующей, увы, «Москве». Везде, где он трудился.