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    ДФЛ пожелала успехов Слуцкому в сборной России

    Детская футбольная лига — организация, занимающаяся развитием детско-юношеского футбола на территории России, на своем сайте выступила с заявлением от имени президента Виктора Горлова по поводу назначения Леонида Слуцкого на пост главного тренера сборной России.
    «Вся тренерская жизнь Леонида Викторовича прошла на моих глазах. Мы гордимся, что он начинал свою тренерскую карьеру в ДФЛ, тренируя волгоградскую «Олимпию». С ней дважды в 1996 и 1997 становился чемпионом. Так, что дух победителя он воспитывал себя еще с юности. Через огранку Слуцкого прошли десятки мальчишек, среди которых приеры чемпионата Европы Роман Адамов и Денис Колодин. А сколько он еще их подготовил для команд мастеров в той же «Олимпии», а потом в станице Полтавская, куда его отправила на время судьба. Я думаю, новой ступеньке на пути к тренерской вершине сейчас радуются и Волгограде, и в Полтавской, в Элисте, Самаре, в несуществующей, увы, «Москве». Везде, где он трудился.
    Детская футбольная лига желает Леониду Викторовичу успехов!», - сказано в заявлении.

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    Источник: ДФЛ

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    29.07.2015 00:24
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +95

      RMUKMU 29 июля 2015, 22:36

      Нельзя Слуцкого в сборную. Вы видели его на скамейке в матче со Спартой? На матче с Швецией у него вообще инфаркт случится.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:16

      Осталась формальность-назначить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 29 июля 2015, 12:29

      Еще ничего не известно, а уже поздравляют...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 10:14

      Главное, что дети рады

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 07:51

      успехи будут небольшие, детские?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 июля 2015, 06:09

      Нигде кроме ДФЛ -не радуются.Все плачут.

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 29 июля 2015, 00:29

      толстого физрука поставили - еще меньше болельщиков будет у сборной.

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