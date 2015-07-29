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    Слуцкий: «Не получилось зацепить плацдармы»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против чешской «Спарты» (2:2), информирует «Чемпионат.ком».
    «Не получилось сегодня зацепить те плацдармы, которые были. Мы быстро открыли счет и, наверное, могли бы так быстро не пропускать ответный мяч, капитализировать эти вещи. Можно было забивать пенальти при счете 1:1, правильно выстроить игру при 2:1. А получился матч неиспользованных возможностей – в том плане, что игра несколько раз предоставляла нам шансы. К большому сожалению, не все получилось в плане оборонительных действий», - констатировал тренер.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    29.07.2015 00:10
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +16

      Ни туп 29 июля 2015, 21:09

      он кому игру пересказывает? мы все видели этот табун с бараньеми головами и куриными мозгами...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:14

      Во втором матче придется не допускать таких ошибок.

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 29 июля 2015, 12:26

      Не хочется комментировать слова Слуцкого, надеюсь он сам все трезво оценит!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 10:21

      Рокоссовский от футбола

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      Рейтинг: +134

      cergei1971 29 июля 2015, 08:47

      это вам не ваша деревня!!!А европа.в России виден уровень после таких матчей.В России главное деньги большие получать и панты кидать для простого народа!!!!!Клоуны

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      Рейтинг: +148

      Miha > cergei1971 29 июля 2015, 09:30

      Да какие деньги?? В ЦСКА игроки больше двух мультов ни кто не получает.

      Просто фарта не хватает. Вон Днепр всю Лигу Европы на фарте играли, а ЦСКА фартануло в том сезоне только с Ман Сити в гостях.

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      Рейтинг: +134

      cergei1971 > Miha 29 июля 2015, 14:20

      пахать надо на поле!!!Тогда и ФАРТА к тебе придет!!!!!!Видишь и смотришь на игроков ЦСКА то ли они старые уже ?Или такие ленивые?????Кто за них бегать будет по полю????????

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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 07:49

      он точно сказал "зацепить"?!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 июля 2015, 05:54

      Да у тебя без Гинера вообще ничего не получается.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 июля 2015, 01:19

      Как всегда-сольетесь в ответном матче.Одни понты.И эту качалку тренером сборной хотят поставить-полный мрак.

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      Рейтинг: +154

      mondm > Диктор 29 июля 2015, 01:33

      может Карпина лучше?

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > mondm 29 июля 2015, 05:55

      Если ты про сборную-то сто процентов.

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      Рейтинг: +40

      zim289 > Диктор 29 июля 2015, 07:49

      Каких результатов достиг карпен, что может быть сопоставлен со Слуцким?

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 29 июля 2015, 00:33

      толстяк лишнее подтверждение что поглощение американского фаст-фуда приводит росту живота и деградации ума.

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      Рейтинг: +154

      mondm > kkomov 29 июля 2015, 01:34

      ты на себе это испытал

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 29 июля 2015, 00:32

      Нападающий нужен хороший

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