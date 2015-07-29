Слуцкий: «Не получилось зацепить плацдармы»

он кому игру пересказывает? мы все видели этот табун с бараньеми головами и куриными мозгами...
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он кому игру пересказывает? мы все видели этот табун с бараньеми головами и куриными мозгами...
Во втором матче придется не допускать таких ошибок.
Не хочется комментировать слова Слуцкого, надеюсь он сам все трезво оценит!
это вам не ваша деревня!!!А европа.в России виден уровень после таких матчей.В России главное деньги большие получать и панты кидать для простого народа!!!!!Клоуны
Да какие деньги?? В ЦСКА игроки больше двух мультов ни кто не получает.
Просто фарта не хватает. Вон Днепр всю Лигу Европы на фарте играли, а ЦСКА фартануло в том сезоне только с Ман Сити в гостях.
он точно сказал "зацепить"?!
Да у тебя без Гинера вообще ничего не получается.
Как всегда-сольетесь в ответном матче.Одни понты.И эту качалку тренером сборной хотят поставить-полный мрак.