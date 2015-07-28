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    Дзюба — лучший игрок РФПЛ в июле

    РФПЛ совместно с изданием «Чемпионат.ком» определила лучшего футболиста турнира в июле. Им стал нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Таковым его выбрали эксперты и журналисты. Также был выбран лучший игрок второго тура, это звание досталось полузащитнику ЦСКА Зорану Тошичу.
    Дзюба в текущем месяце отметился только одним голом и одной результативной передачей, а серб в минувшую пятницу принес победу своему клубу в поединке против самарских «Крыльев Советов» (2:0).

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    Источник: Чемпионат.ком

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    28.07.2015 23:45
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +41

      Karabaz 30 июля 2015, 14:25

      Шатов и правда принес больше пользы.

      1
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      Рейтинг: +45

      vladimirtsar 30 июля 2015, 13:07

      Бред, Шатов лучше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +418

      Masimobelini 30 июля 2015, 01:49

      Авансом дали,за то ,что быстро влился в иговую схему Зенита)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      пелеvin 29 июля 2015, 23:46

      ... а лучший - Шатов, но никак ни Де Зюбо ...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      пелеvin 29 июля 2015, 23:44

      Тест для соратников... сообщите где искать, до встречи

      0
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      Рейтинг: +12

      Владимир13 29 июля 2015, 23:26

      Хоть я и отдаю предпочтение Зениту, но Дзюбу бы не назвал лучшим игроком месяца!

      1
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 29 июля 2015, 22:10

      Основания были 1 гол и 2 голевые передачи (если считать заработанный пенальти).

      0
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      Рейтинг: +17

      Карапузззик 29 июля 2015, 22:01

      Бревно перекатилось в Питер... надо хвалить....

      1
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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 29 июля 2015, 21:49

      Сомнительно.)

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      Рейтинг: +186

      zyxel410 29 июля 2015, 21:07

      Я так понимаю это решение исключительно в виде реверанса за забитый гол,неплохо получилось.Ну правда,ну какой Дзюба?

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > zyxel410 30 июля 2015, 11:51

      А кто? Ваши предложения?
      Моё - Олег Шатов.

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