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    Бабаев: «ЦСКА делает все, чтобы заполучить Думбия»

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о поисках нападающего для команды, сообщает «Чемпионат.ком».
    «Аарон Оланаре из «Гуанчжоу Фули» действительно находится в наших интересах. Есть переговорный процесс. Китайцы не проявляют большого энтузиазма, чтобы продать футболиста. Тем более в последнее время он неплохо выглядит и забил пару голов. «Рома» заняла жесткую позицию по Сейду Думбия, пока ничего не изменилось. Итальянцы хотят продать игрока, их можно понять. До конца трансферного окна много времени, и мы предпринимаем всевозможные усилия, чтобы вернуть Думбия. Корректируем предложение, продолжаем переговоры, но пока они стоят жестко на своем. Хочется, чтобы он перешел как можно раньше», - сказал функционер.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    28.07.2015 23:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +95

      RMUKMU 29 июля 2015, 21:26

      Не пойму почему Думбия отказал Бешикташу? Чемпионат одного уровня с РФПЛ, клуб стабильно играет в Европе, немаленькая зарплата.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:11

      Это будет самым важным подписанием в новом сезоне.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 29 июля 2015, 12:24

      А других вариантов нет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 29 июля 2015, 07:12

      Туда-сюда, обратно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 05:14

      и хочется, и колется

      0
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      Рейтинг: +11

      kutnik64 29 июля 2015, 00:41

      Хочется чтобы он перешел как можно раньше . а платить не хочется. Чисто еврейский подход.

      -1
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      Рейтинг: +154

      mondm > kutnik64 29 июля 2015, 01:44

      особенно когда зарплату Капелло не выдавали

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 29 июля 2015, 00:18

      да уж...

      1
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      Рейтинг: +60

      Shaft 28 июля 2015, 23:54

      Снова ЦСКА наваривается на продаже форварда, который больше раскручен, чем действительно классный игрок. Почему-то вот Олич-то не возвращался. Селекция уже давно не селекция и от Спартака и прочих "товарищей", сопоставимых по бюджету, ни чем не отличается совершенно

      -1
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      ...
      Рейтинг: +154

      mondm > Shaft 29 июля 2015, 01:43

      кого Спартак за 18 лимонов продал?

      1
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