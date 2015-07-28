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    Каборе близок к переходу в «Спартак»

    Полузащитник краснодарской «Кубани» Шарль Каборе, по информации «Спорт-Экспресса», с существенной долей вероятности продолжит карьеру в московском «Спартаке». Именно неизбежный трансфер игрока стал причиной его отсутствия в заявке на два первых матча РФПЛ.
    Уже известно, куда пойдут деньги, вырученные от продажи африканца: на погашение долгов, в т.ч. и по зарплате работникам клуба.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 23:00
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +1369

      makkie 29 июля 2015, 20:01

      Если это правда и ничего не сорвется, то Каборе реально будет к месту!
      Тогда опорная зона в Спартаке будет на замке.

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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 29 июля 2015, 18:44

      Ну вот и ещё одного " своего" темнокожего игрока возвращает дима и компания в родные пенаты................
      слов больше нет........

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      Рейтинг: +354

      REDAT 29 июля 2015, 16:15

      Хороший игрок Каборе жаль, что уходит из "Кубани"!!!!!!

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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:10

      Аленичеву виднее...

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 29 июля 2015, 12:37

      Не заиграет он в Спартаке!

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      Рейтинг: 0

      qasi34 29 июля 2015, 12:10

      я рассылаю спам, я дурачок

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      Рейтинг: +14

      karacupa 29 июля 2015, 11:28

      Уйдет и ладно...спасибо за игру однако если нет желания то лучше отпустить...Удачи тебе,Кабореев ))))))

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      Рейтинг: +12

      InsaneClown 29 июля 2015, 11:27

      Получше Ромуло будет

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 29 июля 2015, 09:58

      с опозданием но идет.

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      Рейтинг: +429

      proеzd2 29 июля 2015, 09:58

      точно глюк.

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