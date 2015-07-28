Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью против «Фенербахче»

Самый плохой результат, не знаешь, что будет в ответном матче.
Старт в Лиге чемпионов, наряду с ЦСКА, во вторник взял и украинский «Шахтер», у которого соперник все же посильнее будет. Тем более, если учитывать мощную трансферную компании турецкого клуба. За «горняков» же слово брали богатый еврокубковый опыт, знающий тренер и стабильный состав. Они позволили гостям уехать из Стамбула с нулевой ничьей, которая, тем не менее, отдает «поул-позицию» перед львовской встречей «Фенербахче».
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