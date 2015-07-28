Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью против «Фенербахче»

Старт в Лиге чемпионов, наряду с ЦСКА, во вторник взял и украинский «Шахтер», у которого соперник все же посильнее будет. Тем более, если учитывать мощную трансферную компании турецкого клуба. За «горняков» же слово брали богатый еврокубковый опыт, знающий тренер и стабильный состав. Они позволили гостям уехать из Стамбула с нулевой ничьей, которая, тем не менее, отдает «поул-позицию» перед львовской встречей «Фенербахче».





28 июля. Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу»

Фенербахче (Турция) - Шахтер (Украина) - 0:0

Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Алвеш, Топал (Мейрелеш, 64), Соуза, Диего (Стох, 84), Нани, Эркин, Соу (Ван Перси, 68), Фернандао.

Шахтер: Пятов, Срна, Ордец, Шевчук, Ракицкий, Тейшейра, Фред (Малышев, 90), Марлос (Эдуардо, 76), Степаненко, Гладкий, Тайсон (Коваленко, 79).

Предупреждения: Алвеш, 4; Стох, 84.