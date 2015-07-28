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    Лига чемпионов. «Шахтер» сыграл вничью против «Фенербахче»

    Старт в Лиге чемпионов, наряду с ЦСКА, во вторник взял и украинский «Шахтер», у которого соперник все же посильнее будет. Тем более, если учитывать мощную трансферную компании турецкого клуба. За «горняков» же слово брали богатый еврокубковый опыт, знающий тренер и стабильный состав. Они позволили гостям уехать из Стамбула с нулевой ничьей, которая, тем не менее, отдает «поул-позицию» перед львовской встречей «Фенербахче».

    28 июля. Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу»
    Фенербахче (Турция) - Шахтер (Украина) - 0:0
    Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Алвеш, Топал (Мейрелеш, 64), Соуза, Диего (Стох, 84), Нани, Эркин, Соу (Ван Перси, 68), Фернандао.
    Шахтер: Пятов, Срна, Ордец, Шевчук, Ракицкий, Тейшейра, Фред (Малышев, 90), Марлос (Эдуардо, 76), Степаненко, Гладкий, Тайсон (Коваленко, 79).
    Предупреждения: Алвеш, 4; Стох, 84.
    Судья: Жорже Соуза (Португалия).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    28.07.2015 22:54
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    Комментарии27
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:10

      Самый плохой результат, не знаешь, что будет в ответном матче.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +736

      summer2014 29 июля 2015, 14:04

      Платёжка за ГАЗ.

      18.07.13 - 14 кубов - 11,06 гривен.
      18.07.15 - 14 кубов - 100,58 гривен.

      Правда Янукович "редиской" был?

      0
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      ...
      Рейтинг: +342

      Jarvis > summer2014 29 июля 2015, 14:32

      При Ющенко было 9.90 , и тогда не все платили в моем доме

      0
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      Рейтинг: +342

      Jarvis 29 июля 2015, 13:38

      Ну вот , что и следовало ожидать от турков, по другому обыграть не могут
      По мнению турецкого гранда, «Шахтер» не имел права выпускать на поле футболиста, находящегося под подозрением УЕФА. «Фенербахче» намерен обжаловать результат первого матча (0:0) и добиться технического поражения для «горняков».

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 29 июля 2015, 12:36

      Вперед Донбасс!

      0
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      Рейтинг: +19

      body 29 июля 2015, 08:25

      удачи Шахте !

      0
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      Рейтинг: +13

      Dan78 29 июля 2015, 01:15

      Удачи Шахтеру в ответке, будет не легко

      3
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      Рейтинг: +30

      Associazione Calcio Milan 29 июля 2015, 01:13

      Порвем турков в ответном матче!

      2
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      Рейтинг: +12

      maluk 29 июля 2015, 00:31

      Плохо... не забили на выезде, отя могли.

      2
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 28 июля 2015, 23:38

      Как бы Шахтер не поплатился за уйму профуканых голевых моментов

      3
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > DavideSanton 29 июля 2015, 08:17

      Это правда. Такие проколы ЛЧ может и не простить. Фенер - не дворовая команда, и мастера есть и опыт. Но все равно - удачи Шахтеру.

      0
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      Рейтинг: +171

      maxim81413 28 июля 2015, 23:33

      как ван перси оказался в турции, еще рано уходить на заработки

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