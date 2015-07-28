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    Тренера сборной Мексики Эрреру уволили за нападение на репортера

    Главный тренер сборной Мексики Мигель Эррера отправлен в отставку со своего поста. Причиной такого решения руководства стало нападение специалиста на журналиста Кристиана Мартиноли в аэропорту Филадельфии. Эрерра ударил репортера в шею. Предполагается, что причиной такого поведения уже бывшего наставника стала постоянная критика «акулы пера» в адрес сборной Мексики.
    Напомним, что накануне мексиканцы под руководством уволенного тренера выиграли Золотой кубок КОНКАКАФ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.07.2015 22:40
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5776

      ySS 29 июля 2015, 15:54

      Руки прочь от Эрреры! Дал в морду провокатору - так и надо!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:09

      Оказывается, победителей судят все-таки...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 28 июля 2015, 23:41

      Не успел толком кубок обмыть, а уже выгнали, мда.

      0
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      Рейтинг: +882

      spartach091 28 июля 2015, 23:23

      ох зря они это сделали,а этому журналюге мало досталось

      0
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 28 июля 2015, 23:23

      России бы пригодился.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 23:06

      Ну и зря!

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      Рейтинг: +600

      dimar 28 июля 2015, 23:03

      идиотизм. за что увольнять то.

      0
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      Рейтинг: -100

      серИт 28 июля 2015, 22:52

      ойойойойой

      0
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