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    Диаби стал игроком «Марселя»

    Французский «Марсель» проинформировал общественность в своем «твиттере», что бывший игрок лондонского «Арсенала» Абу Диаби стал «южанином». Футболист переехал на родину в качестве свободного агента. Контракт полузащитника рассчитан на два года.
    Отметим, что на Туманном Альбионе Диаби прослыл крайне травматичным спортсменом, хотя, как считают эксперты, обладает всеми необходимыми качествами, чтобы играть в футбол на самом высоком уровне.

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    Источник: Twitter

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    28.07.2015 22:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +107

      YRunner 29 июля 2015, 18:42

      Будь здоров! Удачи в Марселе!

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:08

      АПЛ не для него, слишком атлетичный футбол...

      0
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      Рейтинг: +31

      MarkN1007 28 июля 2015, 23:47

      мда через месяц полтора опять травма---вангую

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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 28 июля 2015, 23:13

      Марсель его также не будет видеть на поле, как не видели его мы.

      0
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      Рейтинг: +23

      Magic Man 28 июля 2015, 23:09

      Удачи в новом клубе,Абу! Надеюсь,что травмы обойдут стороной.

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