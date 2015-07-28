Диаби стал игроком «Марселя»

Французский «Марсель» проинформировал общественность в своем «твиттере», что бывший игрок лондонского «Арсенала» Абу Диаби стал «южанином». Футболист переехал на родину в качестве свободного агента. Контракт полузащитника рассчитан на два года.





Отметим, что на Туманном Альбионе Диаби прослыл крайне травматичным спортсменом, хотя, как считают эксперты, обладает всеми необходимыми качествами, чтобы играть в футбол на самом высоком уровне. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!