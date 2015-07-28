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    Венгер не знает, насколько усилились соперники «Арсенала» по АПЛ

    Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер подвел промежуточные итоги трансферного окна для его команды, сообщает «Дэйли Стар».
    «Надеюсь, сможем бороться за титул. Мы стали сильнее, но мне неведомо, насколько усилились конкуренты. Наш Петр Чех сейчас в хорошей форме, но, вполне вероятно, он станет еще лучше. Что касается Алексиса Санчеса, то он, полагаю, проведет сезон не хуже предыдущего», - заявил наставник.

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    Источник: Daily Star

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    28.07.2015 22:12
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:05

      Неужели стареет генерал?..

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 29 июля 2015, 07:20

      в газетах всё есть

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 28 июля 2015, 23:20

      как всегда 3-4 место гарантировано вам ))

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 23:13

      Скоро узнает

      0
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 28 июля 2015, 23:11

      Специально заливает)

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      Рейтинг: +148

      alexov222 28 июля 2015, 22:55

      веняверим)) для венгера 4-ое место это титул...хотя если быть честным, 3-е по силам будет поторить

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 28 июля 2015, 22:46

      Ливерпуль и МЮ пол команды обновили))) МС пока что не сильно, Челси включил эконом-режим)))

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      Рейтинг: +632

      Летчик66 > dimagas1 28 июля 2015, 23:12

      Челси готовят свое укрепление в Августе уже по началу сезона, скорее всего будут смотреть на игроков по уровню готовности. МС просто не ждали, что им придется покупать, а Ливерпуль снова потратили больше 100, но не будет выше 4-ого места.

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      Рейтинг: +10

      CombatFrog 28 июля 2015, 22:40

      Каждый год новый состав причем мощный классный сыгранный но под конец первого круга внизу...
      Вообщем как СПАРТАК. Хотя в новый Спартак хочется верить

      -1
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      Рейтинг: +112

      Катя Бурова 28 июля 2015, 22:21

      Да не сможете вы бороться за титул. Клоун французский. Лет 10 вы уже не боретесь за титул и только пудрите мозги своим фанатам

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