Венгер не знает, насколько усилились соперники «Арсенала» по АПЛ

Неужели стареет генерал?..
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Неужели стареет генерал?..
в газетах всё есть
как всегда 3-4 место гарантировано вам ))
Специально заливает)
веняверим)) для венгера 4-ое место это титул...хотя если быть честным, 3-е по силам будет поторить
Ливерпуль и МЮ пол команды обновили))) МС пока что не сильно, Челси включил эконом-режим)))
Каждый год новый состав причем мощный классный сыгранный но под конец первого круга внизу...
Вообщем как СПАРТАК. Хотя в новый Спартак хочется верить
Да не сможете вы бороться за титул. Клоун французский. Лет 10 вы уже не боретесь за титул и только пудрите мозги своим фанатам