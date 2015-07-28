«Андерлехт» не оставляет попыток приобрести Буссуфа

Бельгийский «Андерлехт» сделал новое предложение московскому «Локомотиву» о покупке полузащитника россиян Мубарака Буссуфа. «Железнодорожники» планируют выручить за африканца 2,5 миллиона евро, но брюссельцы все равно пытаются сбить цену. Сейчас «Андерлехт» ждет ответа из Москвы, сообщает dhnet.be.





Ранее генеральный менеджер бельгийского клуба во всеуслышание заявил, что отказывается от приобретения Буссуфа ввиду завышенной стоимости. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!