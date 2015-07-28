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    «Андерлехт» не оставляет попыток приобрести Буссуфа

    Бельгийский «Андерлехт» сделал новое предложение московскому «Локомотиву» о покупке полузащитника россиян Мубарака Буссуфа. «Железнодорожники» планируют выручить за африканца 2,5 миллиона евро, но брюссельцы все равно пытаются сбить цену. Сейчас «Андерлехт» ждет ответа из Москвы, сообщает dhnet.be.
    Ранее генеральный менеджер бельгийского клуба во всеуслышание заявил, что отказывается от приобретения Буссуфа ввиду завышенной стоимости.

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    28.07.2015 20:42
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +254

      Vector 30 июля 2015, 04:02

      Бельгия, вы вообще понимаете, что в любом случае вы в ...! Либо карлота будет бегать за вас, либо не за вас. И так и сяк, вы многое потеряете)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 14:00

      Обнаглели уже, паровоз за команду не считают...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16

      AlexKein 28 июля 2015, 21:08

      Совсем обнаглели

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