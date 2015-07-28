Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видаль готов сыграть за Суперкубок Германии

    Новоиспеченный полузащитник немецкой «Баварии» Артуро Видаль поделился комментариями сразу после своей презентации, сообщает «Футбол Италия».
    «Хочу выиграть Лигу чемпионов. Я стал более зрелым игроком. Надеюсь завоевать уважение со стороны местных фанатов. Готов сыграть уже в ближайшую субботу в матче за Суперкубок Германии против «Вольфсбурга». Добавлю, что «Бавария» является одним из трех мировых топ-клубов», - заявил чилиец.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.07.2015 20:22
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      xslayer 29 июля 2015, 17:05

      Во что лысый клуб превратил?!?
      где тот немецкий футбол с немецкими футболистами за который я когдато начинал болеть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:58

      Интересно будет на него посмотреть в футболке Баварии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +293

      1897 28 июля 2015, 21:27

      Из слов Видаля можно сделать вывод,что ПСЖ,Ювентус и английские клубы не топ.Хотя,кто знает,кого Артуро имеет в виду ,тех двух,кроме Баварии.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +418

      mister_лео > 1897 28 июля 2015, 21:30

      никакого вывода не надо делать даже глупцу понятно какие 3 клуба он имел в виду ... Бавария Барса Реал

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +243

      No problem > mister_лео 28 июля 2015, 21:38

      Салам алейкум брат

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +243

      No problem > BYAKONERI 28 июля 2015, 21:41

      Пздц потеря для вас Аслам!
      Пирло, Видаль. ...еще Погба с Ь е бется
      надеюсь останетесь на плаву

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +239

      Caesar555 > BYAKONERI 28 июля 2015, 21:41

      Впервые за 12 лет. Хотя я ничего против Юве не имею, отлично сыграли в прошлом сезоне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +243

      No problem 28 июля 2015, 21:19

      Дело твое
      Бавария это реально вызов....флаг тебе в руки
      Коллегам из Баварии. ..с отличным приобретением

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 28 июля 2015, 20:31

      Да. собственно, я тоже готов....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11