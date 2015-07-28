Видаль готов сыграть за Суперкубок Германии

Во что лысый клуб превратил?!?
где тот немецкий футбол с немецкими футболистами за который я когдато начинал болеть?
Новоиспеченный полузащитник немецкой «Баварии» Артуро Видаль поделился комментариями сразу после своей презентации, сообщает «Футбол Италия».
«Хочу выиграть Лигу чемпионов. Я стал более зрелым игроком. Надеюсь завоевать уважение со стороны местных фанатов. Готов сыграть уже в ближайшую субботу в матче за Суперкубок Германии против «Вольфсбурга». Добавлю, что «Бавария» является одним из трех мировых топ-клубов», - заявил чилиец.
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