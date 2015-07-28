РФС отправил в ФИФА документы по делу Фримпонга

Сотрудник юридического отдела Российского футбольного союза Денис Рогачев рассказал ТАСС, что его организация отправила в ФИФА документальный отчет по инциденту с игроком «Уфы» Эммануэлем Фримпонгом. Напомним, что в матче первого тура РФПЛ против «Спартака» уфимец показал неприличный жест болельщикам красно-белых, которые якобы ухали в его адрес и оскорбляли.





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