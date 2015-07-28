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    РФС отправил в ФИФА документы по делу Фримпонга

    Сотрудник юридического отдела Российского футбольного союза Денис Рогачев рассказал ТАСС, что его организация отправила в ФИФА документальный отчет по инциденту с игроком «Уфы» Эммануэлем Фримпонгом. Напомним, что в матче первого тура РФПЛ против «Спартака» уфимец показал неприличный жест болельщикам красно-белых, которые якобы ухали в его адрес и оскорбляли.
    Ганец получил дисквалификацию на два матча, один из них уже миновал.

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    Источник: ТАСС

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    28.07.2015 20:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 28 июля 2015, 21:58

      ФИФА больше заняться нечем?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Bobus 28 июля 2015, 21:36

      как бы там ганцу ещё дисквы не добавили

      1
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    • ...
      Рейтинг: +335

      Поц 28 июля 2015, 20:44

      К документам прилагается палец Фримпонга в качестве доказательства.

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      Рейтинг: +6295

      порт 28 июля 2015, 20:22

      Наложить гипс на средний палец Фримпонга.

      1
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