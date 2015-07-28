Ройс решил остаться в «Боруссии»

молодец ройс!
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молодец ройс!
может Ройс это новый Мальдини или Тотти?
Жаль только только Борусси до величия Ромы и Милана не добраться
Боруссия уже лучше Ромы и почти без 5 минут Милан.
У БД больше трофеев чем у Ромы +Кубок ЛЧ. Почитай историю.
Ну, про Рому ты явную глупость сказал. А Милан? Да, с точки зрения исторических достижений это, несомненно, великий клуб, но где он сейчас?
по трофеям согласен БД сильнее. Но по стабильности Рома лучше, а без пяти минут Милан, не прав ты. Я говорю про Милан времен Мальдини, когда он громил всю европу. А последние чемпионства это результат Клопп+Ройс+Гетце+Левандовски. Кто их них остался чтобы эти пять минут пройти сейчас?
красавец
Если "акулы" футбола захотят его...
вырвут со всеми потрохами, даж разрешения не спросят
Пресловутые "акулы" "хотят" его очень давно, однако он все еще в Дортмунде. Учитывая, что его контракт до 19-го и не предполагает отступных, меньше чем за 100 млн. Дортмунд его не отпустит.
Отпустит ...полюбасу
а в контракте можно и млрд отписать.
Тут уже сам Ройс будет решать, захочет на верхушку (при всем уважений к БД), думаю клуб не будет его держать.
При чем бабло "отстегнут" не малые.
Его переход в "динозавр клуб"..вопрос времени, которое кстати уже поджимает
По идее все так, но кто ожидал, что Ройс продлит контракт с Дортмундом, да еще и на столь выгодных клубу условиях, а он продлил. Кто знает, что у него на уме. Да и объективно говоря, есть лишь три клуба, которые являются безоговорочным шагом вперед по сравнению с Дортмундом. Переходить куда-нибудь в условный МЮ вряд ли имеет смысл для Ройса.
Ройс оказался норм парнем, зная че за ним "кинули наживу"...все равно продлил контракт.
Не кидает клуб на гроши, сам уйдет, и клуб заработает.
По мужски не так ли?
А МЮ, брат как не крути. ....но это великий клуб, и переход в их стан..никак не "шаг назад" для любого игрока. ИМХО.
Не захочет не перейдёт и никто его не заставит понял.
Не захочет не перейдёт и никто его не заставит понял.
Конечно, не шаг назад, но и едва ли большой шаг вперед. Все таки это не Реал, не Барса и не Бавария. Ни в данный момент, ни исторически по большей части.