Ройс решил остаться в «Боруссии»

Представитель агентской компании «SportsTotal» поведал, что один из клиентов организации Марко Ройс, игрок дортмундской «Боруссии», намерен остаться в своем клубе как минимум до следующего трансферного окна.





«Мы знаем о слухах, которые циркулируют вокруг персоны этого игрока. Но можно с уверенностью сказать, что Марко прекрасно чувствует себя в Дортмунде, хотя ему льстит интерес со стороны топ-клубов. Ройс принял твердое решение остаться в «Боруссии», никаких новостей по поводу нападающего больше не будет», - цитирует агентство tuttojuve.com. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!