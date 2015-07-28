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    Ройс решил остаться в «Боруссии»

    Представитель агентской компании «SportsTotal» поведал, что один из клиентов организации Марко Ройс, игрок дортмундской «Боруссии», намерен остаться в своем клубе как минимум до следующего трансферного окна.
    «Мы знаем о слухах, которые циркулируют вокруг персоны этого игрока. Но можно с уверенностью сказать, что Марко прекрасно чувствует себя в Дортмунде, хотя ему льстит интерес со стороны топ-клубов. Ройс принял твердое решение остаться в «Боруссии», никаких новостей по поводу нападающего больше не будет», - цитирует агентство tuttojuve.com.

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    28.07.2015 20:10
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 3 августа 2015, 19:42

      молодец ройс!

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      Рейтинг: +10

      CombatFrog 28 июля 2015, 22:36

      может Ройс это новый Мальдини или Тотти?
      Жаль только только Борусси до величия Ромы и Милана не добраться

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > CombatFrog 29 июля 2015, 00:19

      Боруссия уже лучше Ромы и почти без 5 минут Милан.
      У БД больше трофеев чем у Ромы +Кубок ЛЧ. Почитай историю.

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      Рейтинг: +39

      Lion in Zion > CombatFrog 29 июля 2015, 01:57

      Ну, про Рому ты явную глупость сказал. А Милан? Да, с точки зрения исторических достижений это, несомненно, великий клуб, но где он сейчас?

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      Рейтинг: +10

      CombatFrog > AlexanderP622 31 июля 2015, 00:02

      по трофеям согласен БД сильнее. Но по стабильности Рома лучше, а без пяти минут Милан, не прав ты. Я говорю про Милан времен Мальдини, когда он громил всю европу. А последние чемпионства это результат Клопп+Ройс+Гетце+Левандовски. Кто их них остался чтобы эти пять минут пройти сейчас?

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      Рейтинг: +13

      359569 28 июля 2015, 21:50

      красавец

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      Рейтинг: +243

      No problem 28 июля 2015, 20:21

      Если "акулы" футбола захотят его...
      вырвут со всеми потрохами, даж разрешения не спросят

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      Рейтинг: +39

      Lion in Zion > No problem 28 июля 2015, 20:56

      Пресловутые "акулы" "хотят" его очень давно, однако он все еще в Дортмунде. Учитывая, что его контракт до 19-го и не предполагает отступных, меньше чем за 100 млн. Дортмунд его не отпустит.

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      Рейтинг: +243

      No problem > Lion in Zion 28 июля 2015, 21:11

      Отпустит ...полюбасу
      а в контракте можно и млрд отписать.
      Тут уже сам Ройс будет решать, захочет на верхушку (при всем уважений к БД), думаю клуб не будет его держать.
      При чем бабло "отстегнут" не малые.
      Его переход в "динозавр клуб"..вопрос времени, которое кстати уже поджимает

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      Рейтинг: +39

      Lion in Zion > No problem 28 июля 2015, 21:18

      По идее все так, но кто ожидал, что Ройс продлит контракт с Дортмундом, да еще и на столь выгодных клубу условиях, а он продлил. Кто знает, что у него на уме. Да и объективно говоря, есть лишь три клуба, которые являются безоговорочным шагом вперед по сравнению с Дортмундом. Переходить куда-нибудь в условный МЮ вряд ли имеет смысл для Ройса.

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      Рейтинг: +243

      No problem > Lion in Zion 28 июля 2015, 21:54

      Ройс оказался норм парнем, зная че за ним "кинули наживу"...все равно продлил контракт.
      Не кидает клуб на гроши, сам уйдет, и клуб заработает.
      По мужски не так ли?
      А МЮ, брат как не крути. ....но это великий клуб, и переход в их стан..никак не "шаг назад" для любого игрока. ИМХО.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > No problem 29 июля 2015, 00:22

      Не захочет не перейдёт и никто его не заставит понял.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > No problem 29 июля 2015, 00:22

      Не захочет не перейдёт и никто его не заставит понял.

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      Рейтинг: +39

      Lion in Zion > No problem 29 июля 2015, 01:55

      Конечно, не шаг назад, но и едва ли большой шаг вперед. Все таки это не Реал, не Барса и не Бавария. Ни в данный момент, ни исторически по большей части.

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